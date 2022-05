Free Tablets For Students: हरियाणा सरकार स्टूडेंट्स को देगी सौगात, 5 मई से बांटेगी मुफ्त टैबलेट

Haryana Govt Will Give Free Tablets To Students: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने फैसला किया है कि 5 मई से राज्य में दसवीं से बारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स (10th And 12th Class Students) को मुफ्त टैबलेट (Free Tablet) बांटे जाएंगे. हरियाणा सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, टैबलेट में टीचिंग सॉफ्टवेयर (Teaching Software) पहले से लोड होगा और पांच लाख स्टूडेंट्स को मुफ्त इंटरनेट डेटा (Free Internet Data) भी दिया जाएगा.

5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट

हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' अभियान को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, सरकार राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले पांच लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट और मुफ्त डेटा देने जा रही है.'

मुफ्त टैबलेट बांटने के कार्यक्रम में सीएम भी रहेंगे मौजूद

मुफ्त टैबलेट बांटने का कार्यक्रम 5 मई को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक के टैगोर सभागार में होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे.

सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट

हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे. उसी दिन राज्य भर के 119 ब्लॉक में भी टैबलेट बांटने का कार्यक्रम होगा. वहीं अन्य जिलों में, मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य अतिथि मुफ्त टैबलेट बांटेंगे.

33 हजार पीजीटी को भी दिए जाएं मुफ्त टैबलेट

बता दें कि इन क्लास में पढ़ाने वाले सभी 33,000 पीजीटी को भी टैबलेट मुफ्त में दिए जाएंगे. अन्य निचली कक्षाओं के लिए टैबलेट की व्यवस्था बाद में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी.

