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राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा

सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. रामपाल पर राजद्रोह का मामला दर्ज था और वह 11 साल से सलाखों के पीछे थे. अब न्यायालय के आदेश के बाद वह जेल से रिहा किए जाएंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:09 PM IST
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राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा

High Court News: हरियाणा के सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत मिली है. रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है. उन्हें राजद्रोह के मामले में जमानत मिली है. पिछले 11 साल से अधिक समय से वह जेल में बंद थे. न्यायालय के आदेश के बाद वह जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं. 

दरअसल, रामपाल स्वयं को संत बताते हैं और सतलोक आश्रम के प्रमुख हैं. रामपाल हिसार के सेंट्रल जेल-2 में बंद थे. उन्होंने कुल 11 साल, 4 महीने और 20 दिन जेल में बिताए हैं. कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वह जेल से बाहर आ जाएंगे. 

रामपाल पर कुल 14 मामले दर्ज थे 

चौधरी रामपाल पर कुल 14 मामले दर्ज थे. अभी तक वह 11 मामलों में बरी हो चुके हैं और दो मामलों में उच्च न्यायालय ने पहली उनकी आजीवन करावास की सजा को मिलंबित कर दिया है. अब केवल राजद्रोह का मामला चल रहा है, जिसमें करीब 1000 लोग शामिल थे. बता दें कि इनमें से अधिक लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी; छापेमारी में 5 गिरफ्तार

जानिए पूरा मामला 

गौरतलब है कि यह राजद्रोह का मामला साल 2014 का है. नवंबर 2014 में पुलिस ने जब रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए उनके बारवाला स्थित सतलोक आश्रम पहुंची थी, उस दौरान उनके समर्थकों ने आश्रम को घेर लिया था और इसी दौरान हिंसा भी देखने को मिली. इस हिंसा में 5 महिलाओं और एक बच्चे की जान गई थी. पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल करना पड़ा. 19 नवंबर को रामपाल को गिरफ्तार किया गया था. इसी घटना से जुड़े एक मामले में रामपाल को साल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 

(यह भी पढ़ें: क्यों नहीं होती हिमंता की जांच...? खरगे ने असम सीएम पर खड़े किए सवाल, भाजपा ने किया पलटवार)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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