हरियाणा राज्यसभा चुनाव में आधी रात काउंटिंग, दिल्ली से कांग्रेस की चुस्ती के चलते कामयाब नहीं हुआ बिहार वाला दांव

हां, बिहार में तो खेला हो गया लेकिन हरियाणा में दूसरी प्राथमिकता वाले वोटों का दांव नहीं चल सका. शाम चार बजे वोटिंग पूरी हो गई लेकिन रात 9 बजे तक काउंटिंग रुकी रही. आधी रात तक अलग ही सियासी ड्रामा चला. वोट गोपनीयता के उल्लंघन के आरोप में भाजपा ने शिकायत की तो काउंटिंग रोक दी गई. कांग्रेस ने कहा कि यह चाल है, हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, जानबूझकर देरी की जा रही है. कांग्रेस हाईकमान भी दिल्ली से एक्टिव हुआ. भाजपा ने कांग्रेस के दो विधायकों की शिकायत की थी तो कांग्रेस ने मंत्री अनिल विज के वोट पर आपत्ति जताई. आखिरकार कांग्रेस की मशक्कत के चलते वह एक सीट निकालने में कामयाब हो गई. अब क्रोनोलॉजी समझिए.

हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव था. भाजपा की तरफ से संजय भाटिया और उसके समर्थन से निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में थे जबकि कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध मैदान में थे. हरियाणा के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आरोप लगाया कि दो कांग्रेसी विधायकों (भरत सिंह बेनीवाल और परमवीर सिंह) ने अपने बैलेट पेपर को ठीक से नहीं मोड़ा जिससे गोपनीयता भंग हुई.

दिल्ली से एक्टिव हुआ कांग्रेस आलाकमान

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दिल्ली से कांग्रेस लीडरशिप फौरन एक्टिव हुई. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग को लिखा. उन्होंने कहा कि किसी भी सही वोट को डिसक्वालिफाई नहीं किया जाना चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की कि कोई भी फैसला लेने से पहले CCTV फुटेज और चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग जांची जाए.

वोट डालते समय आपत्ति नहीं तो...

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिकायत बाद में की गई क्योंकि जब विधायकों ने वोट डाला था तब तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई. हरियाणा का मुकाबला दिलचस्प होता गया. राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेज दिया था. वे सोमवार सुबह वोट देने के लिए लौटे.

INLD के दो विधायकों ने वोट ही नहीं दिया. ऐसे में 90 सदस्यों वाली विधानसभा में गणित उलझ गया. अब एक सीट जीतने के लिए 31 वोट काफी थे. विधानसभा में भाजपा के 48, कांग्रेस के 37, INLD के दो और तीन निर्दलीय विधायक हैं. कांग्रेस आराम से एक सीट जीत सकती थी लेकिन भाजपा क्रॉस वोटिंग या दूसरी प्राथमिकता के भरोसे थी.

आखिर में हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि कांग्रेस 0.3% से जीती है. अपने नेतृत्व पर उनको भरोसा नहीं था इसलिए उनको शिमला लेकर गए. उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों को भरोसा नहीं है.

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बिहार वाला दांव फेल कैसे?

असल में भाजपा समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल को 16 विधायकों के वोट मिले थे जो वोट वैल्यू (31) से कम था. कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों ने पहले ही 1-1 सीट जीत ली. इससे सतीश के मामले में दूसरी प्राथमिकता वाले वोट की गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. टॉप-2 उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिए गए. कुल मान्य 83 वोटों की गिनती हुई थी. कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध ही नहीं, उनकी पार्टी को दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. अब सोशल मीडिया पर कांग्रेसी मुस्कुराती तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.