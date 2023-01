Haryana Shocker: बाइक पर बैठने से इनकार किया तो महिला को हेलमेट से पीटा, पुलिस ने फिर यूं सिखाया सबक

Gurugram CCTV Video: हरियाणा (Haryana) के गुरुगाम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स को हेलमेट से एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने उस महिला को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसकी बाइक पर बैठकर चलने से इनकार कर दिया था.

महिला को आई गंभीर चोट

गुरुग्राम पुलिस के एसीपी मनोज के ने बताया कि आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को हेलमेट से पीटा, क्योंकि उसने बाइक पर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था. इस हमले में पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज से लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आरोपी की पहचान हुई

स्थानीय पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान कमल नाम के शख्स के तौर पर हुई है. गुरुग्राम के एसीपी मनोज ने ये भी बताया कि आरोपी के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. इस मामले की जांच अभी जारी है. महिला से भी पूछताछ की जाएगी. आरोपी की पहचान भले ही हो गई हो लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई खबर नहीं आई है.

वीडियो हुआ वायरल

इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बाइक से उतरा युवक, ऑटो से बाहर आई युवती से बात करता है और उसके बाइक में बैठने से इनकार करने पर उसे हेलमेट से मारने लगता है.

आप भी देखिए वीडियो-

A man named Kamal beat up a woman living in the neighbourhood with helmet after she refused to ride with him on his bike. Woman was severely injured &was rushed to a hospital, FIR has been filed under various sections of IPC. The probe is underway: ACP Manoj K, Gurugram pic.twitter.com/INfyNdknea

— ANI (@ANI) January 6, 2023