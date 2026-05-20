Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3223646
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर हरियाणा

Delhi Faridabad Highway: आश्रम से फरीदाबाद सिर्फ 15 मिनट में! खत्म हो जाएगा बदरपुर बॉर्डर का जाम

Ashram Badarpur Corridor: दिल्ली के आश्रम चौक सेल्ली बदरपुर बॉर्डर तक जल्द ही 6 लेन एलिवेटेड हाईवे बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 7.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की DPR साल के अंत तक तैयार हो जाएगी और दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है.

Written By  Akanchha Singh|Last Updated: May 20, 2026, 01:02 PM IST

Trending Photos

Image Credit: AI
Image Credit: AI

Delhi News: दिल्ली के आश्रम चौक से फरीदाबाद के न बॉर्डर तक 6 लेन के एलिवेटेड हाईवे का काम इस साल के लास्ट से शुरू हो जाएगा.  इतना ही नहीं साल के लास्ट तक  7.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की DPR बनाकर तैयार कर ली जाएगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर में निमार्ण कार्य को शुरू करने का दावा किया है. 

जानें कहां से शुरू होगा फ्लाईओवर 
दिल्ली के सराय काले खां में मीडिया के सामने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये एलिवेटेड फ्लाईओवर दिल्ली के आश्रम से शुरू होगा. ये फ्लाईओवर बदरपुर बार्डर तक जाकर खत्म हो जाएगा. इतना ही नहीं इस फ्लाईओवर की लंबाई कुल 7.5 किलोमीटर की होगी. इसका DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट)  साल 2026 के लास्ट तक तैयार हो जाएगा. इस हाईवे के निमार्ण में 500 करोड़ रूपए की लागत आएगी

लोगों को करना पड़ता है जाम का सामना? 
इस हाईवे के निर्माण के काम को दिसंबर के महीने में शुरू कर दिया जाएगा. जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाएगा फरीदाबाद से आश्रम की दूसरी 10 से 15 मिनट की रह जाएगी. बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली के वाहनों को  बदरपुर बार्डर पर लगने वाले जाम से होकर गुजरना पड़ता है. जैसे ही शाम होती है ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-    DND से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक, जल्द मिलेगी जेवर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नए एलिवेटेड हाईवे के बनने के बाद लोगों को लंबे जाम से राहत मिलेगी. इस परियोजना के पूरा होने पर वाहन बिना रुके सीधे गुजर सकेंगे, जिससे फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली आने-जाने वाले करीब 50 हजार वाहनों को बड़ा फायदा होगा. लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या झेल रहे लोगों के लिए यह हाईवे राहत भरी खबर माना जा रहा है.

TAGS

Ashram Badarpur Corridordelhi faridabad highway