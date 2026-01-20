BMC Mayor Election: क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर

BMC New Mayor Election 2026 News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में BMC मेयर के पद पर बीजेपी किसी से समझौता नहीं करेगी. उसने शिवसेना (शिंदे गुट) के ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, BMC में मेयर का चिनाव 30 जनवरी को हो सकता है. 22 जनवरी के बाद इस संबंध में औपचारिक घोषणा हो सकती है.

अपना खुद का मेयर बनाएगी BJP

सूत्रो के मुताबिक, बीजेपी शिवसेना (शिंदे) को मेयर पद नहीं देगी. उसने इस पद के लिए अपना खुद का मेयर बनाना तय कर लिया है. 22 जनवरी को मेयर पद के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा. माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव 30 जनवरी को हो सकता है.

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के इस रुख से साफ हो गया है कि ह मुंबई की सत्ता को किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बीएमसी जैसे अहम निकाय में उसका सीधा नियंत्रण होना चाहिए. जिससे विकास योजनाओं को बिना रुकावट के लागू किया जा सके.

शिंदे गुट की ओर से नहीं आई प्रतिक्रिया

वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि माना जा रहा है कि उसमें नाराजगी है. सूत्रों का कहना है कि अगर मेयर पद को लेकर सहमति नहीं बनती है तो गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है. इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है.

अलर्ट पर रखे गए सभी पार्षद

वहीं मेयर के चुनाव को लेकर बीएमसी में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सभी पार्टियों ने अपने-अपने पार्षदों को अलर्ट पर रखा है. वे टूटकर दूसरी पार्टियों में न चले जाएं, इसे देखते हुए उनकी मूवमेंट की मॉनिटरिंग भी की जा रही है. और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी योजना बनाई जा रही है. माना जा रहा है कि मेयर चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.