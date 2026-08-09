/मंच-मुद्दे अलग लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे युवा, क्या अब Gen-Z देश की असल राजनीतिक ताकत बन गए हैं, जिसे साध रहे नेता?

Rahul Gandhi Meeting with Prayagraj Students: रांची और केरलम में छात्र अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, शनिवार को ही देश की राजनीति में युवाओं को लेकर दो बड़े संवाद किए गए. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली में देश के प्रतिभाशाली युवाओं से बात की तो दूसरी तरफ प्रयागराज में राहुल गांधी ने भी युवाओं के बीच अपनी बात रखी. दोनों नेताओं का मंच अलग था. मुद्दे अलग थे. लेकिन केंद्र में एक ही वर्ग था और वह था देश का युवा. इन दोनों संवादों को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि बदलती भारतीय राजनीति में युवाओं की बढ़ती ताकत के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है.