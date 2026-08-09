/मंच-मुद्दे अलग लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे युवा, क्या अब Gen-Z देश की असल राजनीतिक ताकत बन गए हैं, जिसे साध रहे नेता?

Rahul Gandhi Meeting with Prayagraj Students: रांची और केरलम में छात्र अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, शनिवार को ही देश की राजनीति में युवाओं को लेकर दो बड़े संवाद किए गए. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली में देश के प्रतिभाशाली युवाओं से बात की तो दूसरी तरफ प्रयागराज में राहुल गांधी ने भी युवाओं के बीच अपनी बात रखी. दोनों नेताओं का मंच अलग था. मुद्दे अलग थे. लेकिन केंद्र में एक ही वर्ग था और वह था देश का युवा. इन दोनों संवादों को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि बदलती भारतीय राजनीति में युवाओं की बढ़ती ताकत के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के कन्वोकेशन में देश के उन युवाओं से बात की, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अब जिंदगी की एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ IIT से निकल रहे इन युवाओं के लिए नहीं था. उन्होंने भारतीय युवाओं को बताया कि आने वाली दुनिया कैसी होगी. इस बदलती दुनिया में उनके सामने मौके कहां होंगे और सबसे बड़ी बात, देश को उनसे क्या उम्मीद है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि IIT की डिग्री सिर्फ परीक्षा पास करने या अच्छा CGPA हासिल करने का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये इस बात की पहचान है कि आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं.
प्रधानमंत्री की बात का मतलब बड़े ही ध्यान से समझिए. उन्होंने युवाओं को समझाया कि कॉलेज की परीक्षा का सिलेबस तय होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा पूरी तरह आउट ऑफ सिलेबस होती है, जहां कई बार सवाल भी खुद पहचानना पड़ता है और उसका समाधान भी खुद खोजना पड़ता है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री और नौकरियां भी बदलेंगी, इसलिए युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नई तकनीक और नए समाधान तैयार करने वाला बनना होगा. उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों को भारत के भविष्य की बड़ी संभावनाएं बताया.
प्रधानमंत्री ने युवाओं को पैकेज, नौकरी और सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की दौड़ से बचने की सलाह भी दी. पीएम ने कहा कि जिंदगी कोई लीडरबोर्ड नहीं है, असली मुकाबला किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से बेहतर बनने का है. क्योंकि आज IIT से सिर्फ इंजीनियर्स नहीं निकल रहे. भारत के अगले 20-30 साल को दिशा देने वाली एक नई पीढ़ी निकल रही है.
#DNAमित्रों | दिल्ली से प्रयागराज..2 लीडर.. 2 'छात्र संवाद'
पीएम मोदी-राहुल गांधी का 'Gen-Z संबोधन'
बड़े-बड़े नेता.. Gen-Z पर जोर क्यों लगा रहे ?#DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #Youth #RahulGandhi @rahulsinhatv pic.twitter.com/S5yMUlafp5
— Zee News (@ZeeNews) August 8, 2026
आज की राजनीति में Gen-Z की अहमियत सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ी कि ये एक बड़ा वोटर ग्रुप है. बल्कि इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये पीढ़ी पॉलिटिकल नरेटिव को प्रभावित करने की ताकत रखती है. ये पीढ़ी जिस मुद्दे को देखती है, जिस मुद्दे पर सवाल करती है और जिस मुद्दे को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाती है. वो देखते ही देखते राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है. इसे पीएम मोदी भी समझ रहे हैं और राहुल गांधी भी.
शनिवार को प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं से 3 डी संवाद किया. कार्यक्रम का नाम था- 'छात्रों की गूंज'. इस दौरान उन्होंने युवाओं की शिक्षा, रोजगार और परीक्षा में पेपर लीक जैसी समस्याओं पर बात की. अब राजनीतिक दल भी Gen-Z की पसंद, उसकी भाषा और उसके मुद्दों के हिसाब से अपनी रणनीति और संवाद बदल रहे हैं. यानी राजनीति अब सिर्फ रैलियों और भाषणों से तय नहीं होती..सोशल मीडिया की स्क्रीन पर भी उसका बड़ा हिस्सा तय होता है.