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मंच-मुद्दे अलग लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे युवा, क्या अब Gen-Z देश की असल राजनीतिक ताकत बन गए हैं, जिसे साध रहे नेता?

PM Modi Meeting with IIT Delhi Students: क्या अब Gen-Z देश की असल राजनीतिक ताकत बन गए हैं, जिसे सभी दलों के नेता साधने में जुटे हैं? पीएम मोदी ने शनिवार को दिल्ली आईआईटी में युवाओं को संबोधित किया तो राहुल गांधी ने प्रयागराज में युवाओं से बात की. दोनों कार्यक्रमों में उन्होंने युवाओं की भूमिका को खुलकर सराहा.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 01:45 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:48 AM IST
मंच-मुद्दे अलग लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे युवा, क्या अब Gen-Z देश की असल राजनीतिक ताकत बन गए हैं, जिसे साध रहे नेता?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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मंच-मुद्दे अलग लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे युवा, क्या अब Gen-Z करेंगे देश का फैसला
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