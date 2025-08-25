DNA: क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA: क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?

Fake Medicines in India: देश में एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो नकली दवाइयों से सीधे लोगों के स्वास्थ पर स्ट्राइक कर रहा है. वो पैसा भी लूटता है और लोगों को बीमार भी कर रहा है. ये सिंडिकेट अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:44 PM IST
DNA: क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?

Fake Medicines: आपने गौर किया होगा कि कभी आपके परिवार में किसी को बहुत तेज बुखार हो गया हो, आपने दवा भी दी हो. मगर जिस गति से बुखार उतरना चाहिए उस गति से नहीं उतरा. मुमकिन है कई बार कई लोग ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की दवाएं नियमित रूप से खाते हैं, इसके बावजूद जांच करने पर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. डायबिटीज कम नहीं हुई है. आपको लगता होगा कि डॉक्टर ने दवाइयां गलत लिख दी. मगर ऐसा नहीं है. इसकी असली वजह नकली दवाइयां भी हो सकती है.

देश में एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो नकली दवाइयों से सीधे लोगों के स्वास्थ पर स्ट्राइक कर रहा है. वो पैसा भी लूटता है और लोगों को बीमार भी कर रहा है. ये सिंडिकेट अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है.

लगातार मिल रहीं शिकायतें

पिछले कुछ महीनों से लखनऊ के एसटीएफ मुख्यालय में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई नामी गिरामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बेची जा रही है. दो महीने से इसकी छानबीन की जा रही थी. खबर मिली कि चेन्नई से दवाई की एक खेप आगरा पहुंच रही है. एसटीएफ और औषधीय विभाग की टीम ने पीछा किया. जिस गाड़ी से दवाइयां पहुंचाई गई थी, उसके ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि दवाइयां कहां रखी गई है. एसटीएफ और औषधीय विभाग के अधिकारियों ने पहले रेकी की. कुछ दिनों तक उसी दुकान से दवाइयां खरीदी और फिर छापा मारकर गोदाम को सील कर दिया.

जब एक्शन हुआ तो दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने एसटीएफ को रिश्वत देकर चुप कराने की कोशिश की. जांच टीम को रिश्वत देने के लिए हिमांशु इतने पैसे लेकर पहुंचा था कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी. हालांकि एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिर पूछताछ शुरू हुई. तब हिमांशु अग्रवाल ने जो बताया..वो बेहद परेशान करने वाला है.

पुडुचेरी में नकली दवा की फैक्ट्री

हिमांशु ने पूछताछ के दौरान जो बताया उसके मुताबिक, पुडुचेरी में बड़ी संख्या में दवा फैक्ट्री है जो नकली दवाइयां बनाती है. वहां से नकली दवाओं को चेन्नई भेजा जाता है. चेन्नई से ट्रेन के जरिए दवाओं को आगरा सप्लाई की जाती है. फिर आगरा से लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, बिहार समेत 12 राज्यों में वो दवा भेजी जाती है. इतना ही नहीं इन नकली दवाओं को नेपाल और बांग्लादेश भी धड़ल्ले से सप्लाई की जाती है.

दवा के नाम पर जहर बेचने वालों का नेटवर्क कितना बड़ा है. ये कितनी मात्रा में नकली दवाओं की सप्लाई करते हैं, उसे ऐसे समझिए कि हिमांशु अग्रवाल की जिन दो मेडिकल दुकानों और गोदामों को सील किया गया है.

उसका टर्नओवर 800 करोड़ रुपये का है. हिमांशु अग्रवाल की मां मेडिको का टर्न ओवर 450 करोड़ रुपये का है जबकि बंसल मेडिको का सालान टर्नओवर 350 करोड़ रुपये का है. इस हिमांशु अग्रवाल का 15 साल पहले मुबारक महल में एक छोटी सी दुकान थी. मगर अब  मुबारक महल में ही बड़ी सी दुकान है. मोती कटरा में कई गोदाम है और गोदामों में करोड़ों का स्टॉक है.  

आम आदमी के जीवन से खिलवाड़

नकली दवाओं की जो खेप मिली है, उसमें वो 3 लाख ऐलेग्रा टैबलेट है, जो अमूमन एलर्जी खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब उसकी स्ट्रिप की जांच की गई तो वो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी.

नकली दवाओं पर रोक के लिए 2 साल पहले 300 तरह की दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया था. ये क्यूआर कोड कंपनी की वेबसाइट से जुड़ा होता है, इसे नकली बनाना मुश्किल है. मगर, दवा माफिया ने AI की मदद से क्यूआर कोड की सुरक्षा को तोड़ दिया. जांच टीम को क्यूआर कोड बिल्कुल असली की तरह दिख रहा था. दवा की पैकिंग भी असली कंपनी की जैसी ही लग रही थी. अब तक ढाई करोड़ की दवाएं जब्त की जा चुकी है.

भारत में नकली दवाओं का बाजार एक गंभीर समस्या है. भारत में दवा कारोबार करीब दो से ढाई लाख करोड़ रुपये का होता है. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक 10-20 प्रतिशत दवाएं नकली या मानक से नीचले स्तर की बेची जा रही है. जबकि दुनियाभर में 16 से 17 लाख करोड़ रूपये की नकली दवाएं बेची जा रही है.

कितनी है नकली दवा बेचने की सजा?
 
भारत में नकली दवा बेचना गैरजमानती अपराध है. नकली दवा बेचने वालों के लिए एक साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है. एक लाख रुपये तक की दंड का प्रावधान भी है. ये सजा नकली दवाओं के अलग-अलग प्रभाव से तय होते हैं. जैसे नकली दवा खाकर किसी की जान चली जाती है तो कम से कम 7 साल की सजा है. नकली दवा बेचने वालों की गिरफ्तारी भी बड़ी तादाद में हो रही है. मगर उनकी सजा मिलने की दर बेहद कम है. 5 से 6 प्रतिशत मामलों में ही आरोपियों को सजा मिल पाती है. यही वजह है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले बेखौफ होकर दवा के नाम पर जहर का कारोबार कर रहे हैं.

;