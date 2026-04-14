Donation for Iran: क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट

Donation for Iran: ईरान-अमेरिका जंग के बीच भारतीयों की तरफ से की जा रही आर्थिक मदद को लेकर ईरानी दूतावास ने एक बार फिर बड़ा अपडेट दिया है. इससे पहले ईरान ने बताया था कि वो चंदे के लिए जारी किया गया QR कोड डिएक्टिवेट कर दिया गया है. ताजा अपडेट में ईरानी दूतावास ने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें यह दावा किया गया था कि ईरान ने अब पैसे भेजने से मना कर दिया है.

पोस्ट में एक स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया,'नई दिल्ली में मौजूद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास, भारत के नेक लोगों के जरिए दी गई मानवीय सहायता के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हुए, यह ऐलान करता है कि उसने अब तक ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है, जिसमें सार्वजनिक दान स्वीकार करने से इनकार किया गया हो.'

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi, while expressing its sincere appreciation for the humanitarian assistance of the noble people of India, hereby announces that it has not issued any statement to date indicating a refusal to receive public donations. pic.twitter.com/cpNUcl2fKw Add Zee News as a Preferred Source — Iran in India (@Iran_in_India) April 13, 2026

ईरान ने डिएक्टिवेट किया था QR कोड

इससे पहले ईरान ने एक QR कोड शेयर करते हुए कहा था,'भारत के नेक लोगों के सराहनीय सहयोग और एकजुटता की सराहना करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि आर्थिक योगदान प्राप्त करने के लिए पहले निर्धारित किए गए दूतावास के खातों को अब डिएक्टिवेट कर दिया गया है. इसलिए, आपसे गुजारिश है कि आप इन खातों में, या दूतावास के खाते के तौर पर पेश किए गए, किसी भी अन्य खाते में, किसी भी प्रकार की रकम जमा करने से बचे.

In appreciation of the commendable support and solidarity of the noble people of India, it is hereby informed that the Embassy accounts previously designated for receiving monetary contributions have now been deactivated. Accordingly, you are kindly requested to refrain from… pic.twitter.com/jzk4e6Dl24 — Iran in India (@Iran_in_India) April 10, 2026

भारतीयों ने दिल खोलकर दिया दान

यहां यह बात काबिले जिक्र है कि भारत के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने ईरान के लिए चंदा दिया. चंदे में ना सिर्फ कैश रकम दी गई, बल्कि अनगिनत लोगों ने सोना-चांदी के साथ-साथ पीतल-तांबे के बर्तन भी दान किए. इसके अलावा नन्हें बच्चों ने भी अपने गुल्लकें तोड़कर, उसमें जमा की गई रकम को ईरान के नाम कर दिया. वहीं कुछ मासूम बच्चियों ने तो अपने कान की बालियां तक ईरान के नाम दान कर दीं.

25 हजार का अंडा, सवा लाख की मुर्गी

कश्मीर के अलावा लेह-लद्दाख में भी लोगों ने खूब दान दिया. एक शख्स ने तो ईरान के नागरिकों की मदद के लिए एक अंडा 25 हजार रुपये में नीलामी के दौरान खरीदा. इसके बाद नीलामी में मिलने वाली रकम को अंडे के मालिक ने दान कर दिया. इसके अलावा एक शख्स ने अपनी मुर्गी को नीलाम किया तो, वो मुर्गी 1 लाख 25 हजार रुपये में नीलाम हुई और नीलामी में मिलने वाली रकम को ईरान के लिए दान कर दिया.

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