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Donation for Iran: क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट

Donation for Iran: ईरान के नाम चंदा देने वालों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट हैं, जिनको लेकर ईरानी दूतावास ने अलर्ट किया है. चलिए जानते हैं कि नई दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास ने अब क्या अपडेट दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:35 PM IST
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Donation for Iran: क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट

Donation for Iran: ईरान-अमेरिका जंग के बीच भारतीयों की तरफ से की जा रही आर्थिक मदद को लेकर ईरानी दूतावास ने एक बार फिर बड़ा अपडेट दिया है. इससे पहले ईरान ने बताया था कि वो चंदे के लिए जारी किया गया QR कोड डिएक्टिवेट कर दिया गया है. ताजा अपडेट में ईरानी दूतावास ने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें यह दावा किया गया था कि ईरान ने अब पैसे भेजने से मना कर दिया है. 

पोस्ट में एक स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया,'नई दिल्ली में मौजूद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास, भारत के नेक लोगों के जरिए दी गई मानवीय सहायता के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हुए, यह ऐलान करता है कि उसने अब तक ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है, जिसमें सार्वजनिक दान स्वीकार करने से इनकार किया गया हो.'

ईरान ने डिएक्टिवेट किया था QR कोड

इससे पहले ईरान ने एक QR कोड शेयर करते हुए कहा था,'भारत के नेक लोगों के सराहनीय सहयोग और एकजुटता की सराहना करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि आर्थिक योगदान प्राप्त करने के लिए पहले निर्धारित किए गए दूतावास के खातों को अब डिएक्टिवेट कर दिया गया है. इसलिए, आपसे गुजारिश है कि आप इन खातों में, या दूतावास के खाते के तौर पर पेश किए गए, किसी भी अन्य खाते में, किसी भी प्रकार की रकम जमा करने से बचे.

भारतीयों ने दिल खोलकर दिया दान

यहां यह बात काबिले जिक्र है कि भारत के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने ईरान के लिए चंदा दिया. चंदे में ना सिर्फ कैश रकम दी गई, बल्कि अनगिनत लोगों ने सोना-चांदी के साथ-साथ पीतल-तांबे के बर्तन भी दान किए. इसके अलावा नन्हें बच्चों ने भी अपने गुल्लकें तोड़कर, उसमें जमा की गई रकम को ईरान के नाम कर दिया. वहीं कुछ मासूम बच्चियों ने तो अपने कान की बालियां तक ईरान के नाम दान कर दीं.

25 हजार का अंडा, सवा लाख की मुर्गी

कश्मीर के अलावा लेह-लद्दाख में भी लोगों ने खूब दान दिया. एक शख्स ने तो ईरान के नागरिकों की मदद के लिए एक अंडा 25 हजार रुपये में नीलामी के दौरान खरीदा. इसके बाद नीलामी में मिलने वाली रकम को अंडे के मालिक ने दान कर दिया. इसके अलावा एक शख्स ने अपनी मुर्गी को नीलाम किया तो, वो मुर्गी 1 लाख 25 हजार रुपये में नीलाम हुई और नीलामी में मिलने वाली रकम को ईरान के लिए दान कर दिया.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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