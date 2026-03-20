असम में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, BJP की उम्मीदवारों की सूची में मजबूत नेतृत्व, बदलती निष्ठा और गठबंधन की गतिशीलता साफ झलकती है. पार्टी राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ रही है और NDA गठबंधन के भीतर खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है. एक और सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कल की जाएगी. इस सूची में अनुभवी मौजूदा विधायकों, प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं और विपक्षी पार्टियों से आए हाई-प्रोफाइल के नेता शामिल हैं. ऐसे में बीजेपी का असम विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के नेताओं की तुलना में बाहर से आए दलबदलुओं पर भरोसा कहीं हिमंता बिस्वा सरमा को भारी न पड़ जाए.

बीजेपी ज्वाइन करने वाले बाहरी चेहरों में से प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोराह BJP के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. बोरदोलोई का हाल ही में कांग्रेस छोड़कर BJP में आना, सत्ताधारी पार्टी को अनुभव देकर मजबूत करता है और साथ ही कांग्रेस के जनाधार को कमजोर करता है. खासकर मध्य और ऊपरी असम में BJP के वोट बैंक का विस्तार करने के लिए कई पूर्व कांग्रेसी नेताओं को प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो पूर्वोत्तर में पार्टी के मुख्य रणनीतिकार हैं वों इस चुनाव में भी केंद्रीय चेहरा बने हुए हैं, और वे एक बार फिर जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. यह रणनीति एक सोची-समझी कोशिश को दर्शाती है, जिसका मकसद सत्ता-विरोधी वोटों को अपने पक्ष में करना और साथ ही विपक्षी पार्टियों के मजबूत गढ़ों को कमजोर करना है.

पूरी तरह से बिखरा हुआ है विपक्षी खेमा

विपक्षी खेमे का नेतृत्व मुख्य रूप से कांग्रेस कर रही है. एक व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिशों के बावजूद बिखरा हुआ नजर आता है. गौरव गोगोई जैसे नेता पार्टी की स्थिति को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कलह, नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता और बार-बार नेताओं का कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होना. इन सबने मिलकर पार्टी की चुनावी तैयारियों को कुल मिलाकर कमजोर कर दिया है. अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल और लुरिन गोगोई के नेतृत्व वाले AJP जैसे क्षेत्रीय दलों - साथ ही कुछ प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने चुनावी मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है, जिससे BJP विरोधी वोटों के एकजुट होने की संभावना कम हो गई है.

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बीजेपी का मजबूत नेटवर्क के सामने सब बौने

मौजूदा सियासी परिदृश्य में BJP को स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल है, जिसका श्रेय उसके मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क, केंद्रीकृत चुनावी रणनीति और विकास, सुशासन तथा अवैध प्रवासन जैसे पहचान से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित नेतृत्व-आधारित नैरेटिव को जाता है. हालांकि, दलबदलुओं पर पार्टी की बढ़ती निर्भरता, दीर्घकालिक वैचारिक स्थिरता और आंतरिक एकता को लेकर चिंता पैदा करती है. BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के भीतर, सहयोगी दलों को कई ढांचागत कमियों का सामना करना पड़ रहा है.

असम गण परिषद को महज 26 सीटें

असम गण परिषद (AGP), जो कभी एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति थी, अब कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है. अतुल बोरा जैसे नेताओं सहित, इसका नेतृत्व नए मतदाताओं में जोश भरने में नाकाम रहा है. AGP को अक्सर BJP के अधीन माना जाता है, जिससे उसकी क्षेत्रीय पहचान कमजोर हुई है. आगामी चुनावों में एजीपी केवल 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 13 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं. इससे गठबंधन के भीतर वोटों के हस्तांतरण में सहयोगी के तौर पर AGP की प्रभावशीलता सीमित हो गई है.

बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भी महज 11 सीटों पर लड़ रही चुनाव

इसी तरह, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) को अपने सीमित भौगोलिक प्रभाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र तक ही सीमित है. यह पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसे उभरती हुई क्षेत्रीय ताकतों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे बोडो मतदाताओं के बीच इसका दबदबा कम हुआ है. कम सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण, NDA के भीतर BPF की मोलभाव करने की शक्ति काफी कमजोर हो गई है, जिससे वह समग्र चुनावी समीकरण में एक कम निर्णायक कारक बनकर रह गई है.