लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया अपनी औकात, हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात बकवास है. उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता खराब बताते हुए कहा कि भारत को उनकी अधिक मदद नहीं करनी चाहिए.
Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के नेता की टिप्पणी के बाद कड़ा बयान दिया जिसमें बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने और उन्हें बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की बात की गई थी. सरमा ने कहा कि बांग्लादेश में इस तरह की चर्चा पिछले एक साल से चल रही है लेकिन यह भारत की परमाणु क्षमता और आर्थिक ताकत के सामने असंभव है.
सरमा ने कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. बांग्लादेश इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है? उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता खराब बताते हुए कहा कि भारत को उनकी अधिक मदद नहीं करनी चाहिए और अगर वे भारत के खिलाफ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए.
#WATCH | Hojai | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "For the past year, there has been repeated discussion in Bangladesh about separating the Northeast from India and making it a part of Bangladesh... The people of Bangladesh have a bad mindset. We shouldn't help them too much… pic.twitter.com/qrQYpHCr9V
— ANI (@ANI) December 16, 2025
बता दें, यह टिप्पणी बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा सोमवार को दिए गए बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करता है तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग कर देना चाहिए और वहां के अलगाववादी तत्वों का समर्थन करना चाहिए. अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भौगोलिक रूप से कमजोर हैं क्योंकि वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर हैं जो भारतीय मुख्य भूमि से उनका संपर्क सुनिश्चित करता है.
इससे पहले, हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश को चेतावनी दी थी कि वे भारत के चिकन नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) को निशाना बनाने की कोशिश करें तो भारत भी बांग्लादेश के चिकन नेक को निशाना बना सकता है. सरमा ने कहा था कि बांग्लादेश के पास दो संकरी भू-पट्टियां हैं जो कहीं अधिक असुरक्षित हैं.
सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि बांग्लादेश के पास पहला चिकन नेक उत्तर बांग्लादेश कॉरिडोर है जो 80 किलोमीटर लंबा है और दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक फैला हुआ है. दूसरा चिकन नेक चटगांव कॉरिडोर है जो 28 किलोमीटर लंबा है और दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है. सरमा ने बताया कि ये दोनों कड़ी बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क हैं और भारत के 'चिकन नेक' से भी अधिक कमजोर हैं.
