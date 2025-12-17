Kalyan Banerjee: गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'

Nitin Gadkari Video: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है.कभी वंदे मातरम तो कभी मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संसद में वार-पलटवार देखने को मिलता है. लेकिन बावजूद इसके सांसदों के बीच कुछ हंसी-मजाक भरे पल भी संसद के गलियारों में कैद हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ दोस्ताना अंदाज में नजर आए.

कल्याण बनर्जी अकसर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने मजाकिया अंदाज में गडकरी पर घुसपैठियों को लेकर चुटकी ले ली. दरअसल बंगाल में फर्जी वोटर्स की पहचान के लिए SIR की प्रक्रिया चल रही है. बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि इस प्रक्रिया के जरिए जो घुसपैठिए वोटर बनकर बैठे हैं, उनको निकाल बाहर किया जाएगा.

#WATCH | Delhi | Friendly interaction between TMC MP Kalyan Banerjee and Union Minister Nitin Gadkari inside Parliament premises pic.twitter.com/OZQVcTMWpb Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) December 17, 2025

अब गडकरी के साथ बातचीत में कल्याण बनर्जी कह रहे हैं घुसपैठियों को निकालकर बाहर फेंक देंगे, एक भी मिला क्या? गडकरी ने जवाब में कहा- आपको मिलाएंगे कभी. इसके बाद गडकरी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए. इसके बाद कल्याण बनर्जी ने उनको रोका और कान में कुछ फुसफुसाया. इस पर भी गडकरी मुस्कुराकर आगे निकल गए.इसके बाद नितिन गडकरी कल्याण बनर्जी को अपनी कार दिखाते हुए कहते हैं कि यह हायड्रोजन से चलती है. इस पर कल्याण बनर्जी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आप क्या करेंगे इतना लेकर. एक दो हमारे पास भेज दीजिए ना.जो आप नौकर वगैरह के पास भेजते हैं, उसे हमारे पास भेज दीजिए.

इसके बाद कल्याण बनर्जी ने उनको रोका और कान में कुछ फुसफुसाया. इस पर भी गडकरी मुस्कुराकर आगे निकल गए.इसके बाद नितिन गडकरी कल्याण बनर्जी को अपनी कार दिखाते हुए कहते हैं कि यह हायड्रोजन से चलती है. इस पर कल्याण बनर्जी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आप क्या करेंगे इतना लेकर. एक दो हमारे पास भेज दीजिए ना.जो आप नौकर वगैरह के पास भेजते हैं, उसे हमारे पास भेज दीजिए. इसके बाद जैसे ही गडकरी की कार का दरवाजा खुलता है, वैसे ही कल्याण बनर्जी उनके पास दोबारा आते हैं और कान में फिर कुछ बात कहते हैं. हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या सीक्रेट बातचीत हुई, यह तो आपने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा.