Slender Loris Sanctuary: क्या आपने देखा है भारत का यह अनोखा जीव, इस राज्य में बनी पहली सेंचुरी

Slender Loris News: देश में पहली बार, तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैले कडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया. पतला लोरिस जो छोटे निशाचर स्तनधारी हैं, प्रकृति में वृक्षीय हैं क्योंकि ये अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं. लोरिस धीमी और सटीक गति के साथ शाखाओं के शीर्ष पर यात्रा करते हैं. इनकी चाल बहुत धीमी होती है. इनकी दो प्रजातियां होती हैं श्रीलंका में पाए जाने वाले रेड स्लेंडर लोरिस और भारत में पाया जाना वाल ग्रे स्लेंडर लोरिस.

पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वूर्ण भूमिका निभाते हैं लोरिस

यह प्रजाति कृषि फसलों में कीटों के जैविक शिकारी के रूप में कार्य करती है और किसानों को फायदा पहुंचाती है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध, स्लेंडर लोरिस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती है.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने ट्वीट किया, ‘यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए भारत के पहले "कडावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य" को अधिसूचित किया है.’ उन्होंने कहा, ‘अभयारण्य स्लेंडर लोरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु के संरक्षण प्रयासों में एक और मील का पत्थर होगा.’

“Happy to announce that the Government of Tamil Nadu has notified India’s first “Kadavur Slender Loris Sanctuary” covering an area of 11,806 hectares in Karur & Dindigul Districts.

1/2 pic.twitter.com/1udwXzcrWB

— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 12, 2022