जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की सुपर स्पीड... भारत से टला और चीन की ओर चला ज्वालामुखी का 'गुबार'

Hayli Gubbi Volcano Eruption Update: एजेंसियों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक भारत के सिर से खतरा टल गया तब कहीं जाकर दिल्ली-एनसीआर वालों की जान में जान आई. क्योंकि इसके चलते प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी और हेल्थ इमरजेंसी जैसी आशंकाएं जताई जा रही थीं, वैसी अनहोनी कुदरत की मेहरबानी से कैसे टल गई, आइए बताते हैं.
Trending Photos
Hayli Gubbi Volcano Eruption Latest Update: इथोपिया के वोल्कानो यानी ज्वालामुखी के लावे की राख बीते कई घंटों से भारत के आसमान में छाई थी. इसे लेकर कुछ लोगों के मन में अजीब सी घबराहट थी लेकिन सरकारी एजेंसियों के हवाले से एक सुकून देने वाली राहत भरी खबर आई है. दरअसल जिस राख से हेल्थ इमरजेंसी का खतरा बताया जा रहा था उसे लेकर कुछ भी बुरा नहीं हुआ. जबकि 4500 किलोमीटर दूर से उड़कर आई राख मध्य रात्रि में ही दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई थी. अब आज उम्मीद है कि ये भारत से बाहर चला जाएगा.
प्राकतिक घटना से पैदा हुआ खतरा, कुदरत की मेहरबानी से टला
ताजा जानकारी के मुताबिक भारत के सिर से खतरा टल गया तब कहीं जाकर दिल्ली-एनसीआर वालों की जान में जान आई. क्योंकि इसके चलते प्रदूषण में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित बढ़ोतरी की आशंका जो जताई जा रही थी वैसी कथित अकल्पनीय अनहोनी कुदरत की मेहरबानी से टल गई है. अब ये राख आगे चीन की ओर बढ़ेगी. जो अभी हमारे आपके घर और ऑफिस से यानी जमीन से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है इसलिए इसकी रफ्तार बहुत है.
ये राख अब 150 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है. ऐसे में इसका दिल्ली एनसीआरके साथ किसी भी राज्य के इकोसिस्टम पर कोई असर नहीं होगा. यानी इससे पहले से मौजूद प्रदूषण में कोई इजाफा नहीं होगा.
ये भी पढ़ें- Hayli Gubbi Volcano Eruption: इथियोपिया का आग उगलता ज्वालामुखी भारत के लिए क्यों बन सकता है खतरा?
कुछ फ्लाइट डायवर्ट करने से काम चल गया
कल मौसम विभाग (IMD) ने इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी की थी, आगे अब चीन की ओर जा रहे विमानों के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी. शुक्र है आधे भारत पर ज्वालामुखी के लावे की राख नहीं गिरी इसलिए हमारे मौसम पर असर नहीं पड़ा. इस राख को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.