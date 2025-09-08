क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर वक्फ बोर्ड को लेकर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

Hazratbal Dargah: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद हज़रतबल दरगाह पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) वाली पट्टिका को तोड़ने से जुड़े विवाद के कारण तनाव बढ़ गया है. वहीं, दरगाह शरीफ स्थित पट्टिका पर अशोक चिह्न को तोड़ने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और बाद में रिहा कर दिया गया. इस मामले में अब तक कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत निगीन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (संख्या 76/2025) दर्ज की थी, जिनमें धारा 300 विधिपूर्वक धार्मिक पूजा कर रहे समूह में विघ्न डालना. धारा 352 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना, धारा 191(2) दंगा करना और धारा 324 गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाना और धारा 61(4) आपराधिक षडयंत्र शामिल हैं.

पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की समीक्षा की है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, आगे की अशांति को रोकने के लिए दरगाह के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ के FIR की मांग

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है. उन्होंने नगीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉन्टैक्ट किया, लेकिन पार्टी प्रमुख महबूबा ने लिखा कि पुलिस स्टेशन ने शिकायत स्वीकार नहीं की और अब वे हज़रतबल पुलिस स्टेशन जाएंगे. 'नगीन पुलिस स्टेशन में वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किए जाने के बाद, पीडीपी अब हज़रतबल पुलिस स्टेशन जाएगी. पीडीपी चीफ ने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर पुलिस से आग्रह करती हूं कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करें - जानबूझकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिससे उन्हें भड़काया गया है.'

वहीं, पीडीपी ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के लिए अब अदालत जाने का फैसला किया है. पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, 'हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना वक्फ और सरकार की ज़िम्मेदारी है. हमारे संविधान में धर्म और राज्य को अलग रखा गया है, कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता. हमने सुना है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. पीडीपी ने पुलिस से संपर्क किया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है. अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अदालत का रुख करने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग करने का फैसला किया है.

फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ बोर्ड की आलोचना की

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे वकीलों की टीम इस बात पर विचार-विमर्श कर रही है कि लोगों को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की अपील के लिए अदालत का रुख कैसे किया जाए.' मुझे लगता है कि लोगों को अशोक चिह्न से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे धार्मिक स्थल के अंदर लगाने से यह मुद्दा बन गया है.' नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी हजरतबल विवाद के लिए वक्फ बोर्ड की आलोचना की. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हजरतबल दरगाह पर विवाद टाला जा सकता था अगर मौजूदा जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पैगंबर मोहम्मद को समर्पित दरगाह पर अशोक चिह्न वाली पट्टिका न लगाई होती.

सीनियर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में कहा, 'पट्टिका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. उन्होंने इसे लगा दिया और लोगों को यह पसंद नहीं आया.' उन्होंने आगे कहा कि इसे लगाना एक गलती है जो नहीं होनी चाहिए थी. पूर्व मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि हजरतबल और अन्य दरगाह लोगों के योगदान से बने हैं, किसी के एहसान से नहीं. उन्होंने कहा, 'जब शेर-ए-कश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (उनके पिता) ने निर्माण की देखरेख की थी, तो उन्होंने दरगाह पर कोई बोर्ड नहीं लगाया क्योंकि यह अल्लाह और उनके पैगंबर को समर्पित था.'

प्रतीक चिह्न के तोड़फोड़ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो किया वह गलत था और लोग इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'हम एक शांतिप्रिय समुदाय हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने गलती की है.' इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 विधायकों ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने उनकी बर्खास्तगी की भी मांग की और यह भी कहा कि भारतीय संविधान धार्मिक स्थलों पर अशोक चिह्न लगाने की अनुमति नहीं देता. उन्होंने कहा, 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला दिया. ये अनुच्छेद स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देते हैं. ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे. किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित करने से सरकार को उस खास मजहब के साथ जुड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे उसके तटस्थ रुख को कमजोर किया जा सकता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार का उल्लंघन किया जा सकता है.'

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा

तनवीर सादिक ( नेशनल कांफ्रेंस चीफ प्रवक्ता ) ने कहा कि अशोक चक्र नेशनल एंब्लेम है यह एक स्टोन और प्लाक के बात नहीं है. यह देश की यूनिटी का सिंबल है और हमारी पार्टी है इस एंब्लेम की इज़्जत करती है, लेकिन अगर कोई उस एंब्लेम को मिस यूज़ करे या उसको वहां लगाएं जहां नहीं लगाना चाहिए उसके ख़िलाफ़ एक्शन होनी चाहिए, जो दरगाह शरीफ में हुवा हम उसको कंडेम करते हैं.'

सबसे अहम बात है कि जब भी इस मुल्क में किसी मज़हबी जगा पर फाउंडेशन स्टोन लगी किसी भी टॉप नेता ने लगाया हो कभी भी उसपर नेशनल एंब्लेम नहीं लगा तो क्या हमारी वीसी साहिबा उनसे ऊपर है क्या यह संविधान से ऊपर है मुझे लगता है हमारी डिमांड है कि वीसी का इमीडेट डिस्मिसल होना चाहिए. क्योंकि यह वायलेशन ऑफ़ लॉ है. इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, जो स्टेट एंब्लेम का लॉ है 2005 का वो ऐम्बिग्यूअस है. उसमें साफ़ लिखा है 'The emblem can not be used for religious purposes without government permission' तो किसी भी धार्मिक जगा यह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.'

वहीं, लोगों का कहना है की हमे एंब्लेम से कोई दुश्मनी नहीं है और ना हम इसके खिलाफ हैं. मगर इस्लाम में कोई भी शकल इबादतगाह के अंदर नहीं होना चाहिए. मोहम्मद मकबूल का कहना है 'अभी तक किसी इबादतगाह में एंब्लेम नहीं लगा है. हमे एंब्लेम से कोई दुश्मनी नहीं है हम इसके खिलाफ नहीं है एंब्लेम के खिलाफ मगर जहां लगना चाहिए वही लगो लोगों मे तफ़रूक़ पैदा होता है.'

मीरवाइज़ उमर फारूक़ ने किया ये आग्रह

जबकि, भाजपा के अलावा अन्य सभी दलों ने दरगाह के अंदर प्रतीक चिन्ह वाली पट्टिका लगाने की आलोचना की है. मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ के नेतृत्व वाली मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) ने कहा कि मस्जिद में आकृतियां या प्रतीक स्थापित करना इस्लामी तालीम का उल्लंघन है और वक्फ बोर्ड से इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने का आग्रह किया, न कि कठोर उपायों से. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से शरिया परंपराओं का सम्मान करने के लिए हज़रतबल में कोई पट्टिका नहीं लगाई गई थी. जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने इस विवाद को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक सिद्धांतों, दोनों का सम्मान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. उन्होंने हिंसा की निंदा की, लेकिन कथित ग़लतियों के ख़िलाफ़ विरोध करने के अधिकार को मान्यता दी.

सज्जाद लोन ने कहा

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने प्रतीक के इस्तेमाल को 'अफसोसजनक' बताया. मौजूदा विवाद को अतीत के साथ जोड़ दिया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि पीडीपी पहले के दौर (2017-2018) में भाजपा के साथ सत्ता में थी, जब अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक हजरतबल दरगाह परिसर में लगे होर्डिंग्स पर था, लेकिन वे होर्डिंग्स दरगाह हजरतबल दरगाह के बाहर थे.लेकिन यह विवाद इसलिए है की यह एंब्लेम नए स्थापित पट्टिका पर है जो दरगाह के भीतर है. स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है. पुलिस की जांच जारी है, लेकिन कोई औपचारिक गिरफ़्तारी नहीं हुई है, जो भावनाओं को और भड़काने से बचने के लिए एक सतर्क रुख़ का संकेत है.

राजनीतिक बयानबाज़ी ने मतभेदों को और गहरा कर दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस मुद्दे को धार्मिक पवित्रता की रक्षा के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि भाजपा इस तोड़फोड़ को राष्ट्रीय एकता पर हमले के रूप में बता रही रही है. वक्फ बोर्ड द्वारा माफ़ी मांगने से इनकार और अंद्राबी की भड़काऊ टिप्पणियों ने असंवेदनशीलता और राजनीतिक अतिक्रमण के आरोपों को हवा दी है. कई क्षेत्रीय राजनेताओं ने कहा कि घटना का समय, ईद-ए-मिलाद और बिहार के चुनावी चक्र के साथ मेल खाता है, यह एक पूर्व नियोजित साज़िश का संकेत देता है.