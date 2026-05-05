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Hindi Newsदेशहिंदू संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं...हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विवादित नाटक के बाद हिंसा, ABVP ने SFI को बताया राष्ट्र-विरोधी

हिंदू संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं...हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विवादित नाटक के बाद हिंसा, ABVP ने SFI को बताया राष्ट्र-विरोधी

Hyderabad University Controversy: हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक नाटक के मंचन को लेकर कैंपस में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. आरोप है कि यह नाटक कथित तौर पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, जिसके बाद कुछ छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई. इस बीच, ABVP ने आरोप लगाया है कि आपत्ति जताने वाले छात्रों पर SFI के सदस्यों ने कथित रूप से हमला किया. ABVP के अनुसार, विवाद को बातचीत से सुलझाने के बजाय हिंसा और डराने-धमकाने का रास्ता अपनाया गया.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 08:27 AM IST
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Hyderabad University
Hyderabad University

ABVP vs SFI clash: हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (HCU) एक बार फिर वैचारिक जंग का मैदान बन गया है. जानकारी के अनुसार, कैंपस में कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े छात्र समूहों द्वारा मंचित एक नाटक को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप अख्तियार कर लिया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आरोप लगाया है कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के सदस्यों ने आम छात्रों पर जानलेवा हमला किया है.

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप

ताजा जानकारी के अनुसार, विवाद की जड़ वह नाटक बताया जा रहा है, जिसका मंचन कैंपस के भीतर किया गया था. ABVP के कार्यकर्ताओं और कुछ आम छात्रों का दावा है कि नाटक की सामग्री हिंदू संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपमानजनक थी. घटना के संबंध में ABVP-HCU के अध्यक्ष आयुष ने ज़ी मीडिया को बताया कि जो नाटक मंचित किया जा रहा था, वह हमारी हिंदू संस्कृति के पूरी तरह खिलाफ था. जब हमारे साथी छात्र अपनी चिंताएं जाहिर करने वहां पहुंचे, तो SFI के सदस्य पहले से ही हमले की तैयारी में बैठे थे.

कैंपस में शारीरिक हिंसा और डर का माहौल

जानकारी के अनुसार, जब कुछ छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से नाटक को लेकर अपनी असहमति जताई, तो बातचीत के बजाय हिंसा का सहारा लिया गया. ABVP का आरोप है कि SFI सदस्यों ने छात्रों को डराने-धमकाने के लिए बल प्रयोग किया. इस घटना के बाद से ही विश्वविद्यालय परिसर में डर का माहौल है और छात्रों के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. संगठन ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर सीधा हमला करार दिया है.

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प्रशासन से सख्त कार्रवाई और प्रतिबंध की मांग

ABVP-HCU ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ा पत्र लिखकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है. आयुष ने दावा किया कि विश्वविद्यालय के पास इस पूरी घटना के वीडियो सबूत मौजूद हैं, जिनसे हिंसा की पुष्टि की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: जामनगर TADA कोर्ट का बड़ा फैसला, 1993 के हथियार तस्करी केस में 12 आरोपियों को सजा; दाऊद इब्राहिम की साजिश का पर्दाफाश

संगठन ने मांग की है कि परिसर में शांति और लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने के लिए ऐसे राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए.  फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस मामले में जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजामों का आश्वासन दिया गया है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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