DNA: जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक?

DNA Analysis: मित्रो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सैनिक केवल युद्ध करने वाला नहीं, राज्य और प्रजा का रक्षक भी है. जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब देश के जवान सरहद पर जागते रहते हैं. जब हम त्योहार पर अपने परिवार के बीच होते हैं, उस समय सैनिक अपने घर-परिवार से दूर देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार समझकर अपना कर्तव्य निभाते हैं. ये सब बताने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी, बलिदान और निरंतर त्याग को लेकर आभार व्यक्त करना चाहिए लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के सैनिकों के प्रति ऐसी छोटी सोच रखते हैं जिसे शब्दों में बयान करना उनके छोटेपन को कम करके दिखाना है.

मित्रो आज मैंने एक ऑडियो क्लिप सुनी इस ऑडियो क्लिप में लोन को लेकर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की महिला कर्मचारी और हमारी सुरक्षा करनेवाले एक जवान के बीच का संवाद था ये संवाद सुनकर यकीनन आपको नाराजगी और शर्मिंदगी होगी. आपको नाराजगी होगी कि HDFC जैसा बैंक अपने कर्मचारियों को ये नहीं सिखाता कि उन शूरवीर सैनिकों का सम्मान करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा का आधार हैं. पहले सुनिए कि कैसे HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी जवान को अपमानित कर रही है स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक त्याग और वीरता के आदर्श होते हैं, उनका सम्मान समाज का कर्तव्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज एक जागरूक भारतीय होने के नाते हमें नाराज नहीं शर्मिंदा होना चाहिए. हमें उस सोच पर शर्मिदा होना चाहिए जो देश की रक्षा करने वाले अपने बहादुर बेटों को गंवार समझती है. आखिर ये सोच आती कहां से है. क्या ये कथित कॉर्पोरेट कल्चर का घमंड है. जवान ने बैंक कर्मचारी से सिर्फ अपने लोन पर जानकारी मांगी थी. ये उनका अधिकार है. RBI के नियम के मुताबिक ग्राहक जब चाहे अपने खाते की जानकारी मांग सकता है बैंक को समय पर साफ स्टेटमेंट देना जरूरी है बैंक को ग्राहक के हर सवाल का पारदर्शी तरीके से जवाब देना होगा बैंक को लोन से जुड़े दस्तावेज ग्राहक को देना होगा.

HDFC बैंक की कर्मचारी जानकारी मांगने पर भड़क गई. कथित कॉर्पोरेट नौकरी के घमंड में डूबी HDFC बैंक कर्मचारी इतना भड़क गई कि उसने वीर जवानों की शहादत का अपमान भी किया. अनुराधा वर्मा ने बेहद अपमानजनक भाषा में कहा कि तुम जैसे लोग ही होते हैं हो शहीद हो जाते हैं. ये सर्वोच्च बलिदान की भावना का अपमान है. सैनिकों की बलिदान की भावना ही है जो हमें सुरक्षा को लेकर निश्चिंत करती है. अनुराधा वर्मा और उनकी जैसी छोटी सोच रखने वालों को आज जानना चाहिए कि जर्मनी में सैनिक या वर्दी के अपमान पर जेल की सजा होती है फ्रांस में सेना के अपमान को देश का अपमान माना जाता है, रूस में सैनिक के अपमान पर 15 साल तक जेल की सजा हो सकती है. चीन में सैनिक या शहादत के अपमान पर 3 साल तक जेल हो सकती है. चीन में कई बार सेना या सैनिकों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों को सजा हुई है.

भारत में भी सैनिक की शहादत और सेवा का मजाक उड़ानेवाले को कानूनी तौर पर दंडित करने का प्रावधान है. मित्रों भारतीय न्याय संहिता के तहत सैनिक की शहादत या सेवा का मजाक उड़ाने पर धारा 356 के तहत कार्रवाई हो सकती है इसके तहत आरोपी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. BNS की धारा 353 के तहत भी आरोपी को दंडित किया जा सकता है. कुछ लोग काम का दबाव और बैंकिंग नीतियों का हवाला देकर HDFC बैंक और अनुराधा वर्मा के पाप को ढंकने की कोशिश करेंगे. ऐसे लोगों का याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान जरूरी है. सेना के जवान का सम्मान भी राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान है. इसलिए जरूरी है कि अनुराधा वर्मा को सजा मिले.

अब हम आपको इस घटना के सबसे शर्मनाक पक्ष की जानकारी भी देते हैं. ये पक्ष HDFC बैंक से जुडा है. जवान के अपमान पर देश का आक्रोश दिखा तो HDFC बैंक ने यहां भी बचने का चोर दरवाजा तलाशने की कोशिश की. HDFC बैंक ने सोशल मीडिया पर एक छोटी की पोस्ट लिखी. अनुराधा वर्मा को अपना कर्मचारी मानने से इनकार किया. जवान के अपमान पर HDFC बैंक ने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई. HDFC बैंक ने ये नहीं कहा कि वो अनुराधा वर्मा को नौकरी से निकालेगा. उसने सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अनुराधा उनकी कर्मचारी नहीं है. हो सकता है कि जवान का अपमान करनेवाली अनुराधा HDFC बैंक से सीधे नहीं जुड़ी हो. लेकिन वो HDFC बैंक के लिए काम करती है, ये सच है. इसलिए HDFC बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि बैंक अक्सर खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं, विवाद होने पर उन्हें अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर देते हैं.

HDFC बैंक ने यही चोर दरवाजा अपनाया है. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि RBI के बैंकिंग लोकपाल के पास 2023 में HDFC बैंक से जुड़ी 30 हजार शिकायत पहुंची थी, 2024 में 40 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने HDFC बैंक की शिकायत की. यानी साल दर साल HDFC बैंक का बिजनेस भले ही बढ़ रहा हो लेकिन उसकी सर्विस खराब ही होती जा रही है. देश में करीब 9 करोड़ लोग HDFC बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. आज हम सभी भारतवासियों से कहेंगे कि देश के जवान के सम्मान में उन्हें HDFC को कड़ा संदेश देना चाहिए.