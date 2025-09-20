HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, देश के 'गौरव' से खिलवाड़ का ये पहला केस नहीं; भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
देश

HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, देश के 'गौरव' से खिलवाड़ का ये पहला केस नहीं; भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?

HDFC employee viral clip: इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के सैनिकों के प्रति ऐसी छोटी सोच रखते हैं जिसे शब्दों में बयान करने में भी शर्म आती है. लेकिन ऐसे लोग चाहे किसी भी बैंक का स्टाफ हों या किसी अन्य सेक्टर के एम्प्लाई, ऐसी अक्षम्य गलती की सजा हर हाल में दोषियों को मिलनी ही चाहिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:27 AM IST
Bank employee viral clips: सैनिक, राज्य और प्रजा का रक्षक होता है. जब हम घर में चैन की नींद सोते हैं, तब सेना के जवान देश की सीमा पर जागते हैं. सेना के जवानों को पूरा देश सम्मान और आदर की नजर से देखता है. देश के जागरूक नागरिक अपने जवानों की बहादुरी, बलिदान और उनके त्याग का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने देश में कुछ ऐसे नाशुक्रे भी हैं जो सैनिकों के प्रति बेहद छोटी सोच रखते हैं जिसे शब्दों में बयान करने में शर्म आती है.

दरअसल शुक्रवार को देशभर में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई. जिसमें देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की कथित महिला कर्मचारी और सेना के एक जवान के बीच का संवाद था. उनके बीच का संवाद सुनकर यकीनन आपको शर्मिंदगी होगी, आपको नाराजगी होगी कि HDFC जैसा बैंक अपने कर्मचारियों को ये नहीं सिखाता कि उन शूरवीर सैनिकों का सम्मान करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा का आधार हैं.

आखिर ये सोच आती कहां से है, क्या ये कॉर्पोरेट कल्चर का घमंड है? सेना के जवान ने बैंक स्टाफ से अपने लोन की जानकारी मांगी थी. जो कि उनका कानूनी अधिकार है. RBI के नियम के मुताबिक ग्राहक जब चाहे अपने खाते की जानकारी मांग सकता है. वहीं बैंक को समय पर साफ स्टेटमेंट देना जरूरी है. बैंक को ग्राहक के हर सवाल का पारदर्शी तरीके से जवाब देना होगा. बैंक को लोन से जुड़े दस्तावेज ग्राहक को देना होगा.

शहादत का अपमान

HDFC बैंक की कर्मचारी जानकारी मांगने पर भड़क गई. कथित कॉर्पोरेट नौकरी के घमंड में डूबी HDFC बैंक कर्मचारी इतना भड़कीं कि उसने वीर जवानों की शहादत का अपमान कर दिया. अनुराधा वर्मा ने बेहद अपमानजनक भाषा में कहा कि तुम जैसे लोग ही होते हैं हो शहीद हो जाते हैं.

दुनिया के किन देशों में कितनी सजा?

ये सर्वोच्च बलिदान की भावना का अपमान है. सैनिकों की बलिदान की भावना ही है जो हमें सुरक्षा को लेकर निश्चिंत करती है. अनुराधा वर्मा और उनकी जैसी छोटी सोच रखने वालों को आज जानना चाहिए कि जर्मनी में सैनिक या वर्दी के अपमान पर जेल की सजा होती है. फ्रांस में सेना के अपमान को देश का अपमान माना जाता है. रूस में सैनिक के अपमान पर 15 साल तक जेल की सजा हो सकती है. चीन में सैनिक या शहादत के अपमान पर 3 साल तक जेल हो सकती है. चीन में कई बार सेना या सैनिकों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों को सजा हुई है.

क्या कहता है भारत का कानून

भारत में भी सैनिक की शहादत और सेवा का मजाक उड़ानेवाले को कानूनी तौर पर दंडित करने का प्रावधान है. मित्रों भारतीय न्याय संहिता के तहत सैनिक की शहादत या सेवा का मजाक उड़ाने पर धारा 356 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत आरोपी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है.  BNS की धारा 353 के तहत भी आरोपी को दंडित किया जा सकता है.

बैंक ने झाड़ा पल्ला

कुछ लोग काम का दबाव और बैंकिंग नीतियों का हवाला देकर HDFC बैंक और अनुराधा वर्मा के पाप को ढंकने की कोशिश करेंगे. ऐसे लोगों का याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान जरूरी है. सेना के जवान का सम्मान भी राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान है. इसलिए जरूरी है कि अनुराधा वर्मा को सजा मिले. अब हम आपको इस घटना के सबसे शर्मनाक पक्ष की जानकारी भी देते हैं. ये पक्ष HDFC बैंक से जुडा है. जवान के अपमान पर देश का आक्रोश दिखा तो HDFC बैंक ने यहां भी बचने का दरवाजा तलाशने की कोशिश की.

HDFC बैंक ने सोशल मीडिया पर एक छोटी की पोस्ट लिखी. अनुराधा वर्मा को अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया. जवान के अपमान पर HDFC बैंक ने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई. बैंक ने ये नहीं कहा कि वो अनुराधा वर्मा को नौकरी से निकालेगा. उसने सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अनुराधा उनकी कर्मचारी नहीं है. अब वो रिकवरी एजेंट हो या कस्टमर केयर की कर्मचारी जो बैंक के लिए काम करने वाली कोई थर्ड पार्टी कंपनी की एम्प्लाई हो किसी को भी सेना के जवान का अपमान करने का अधिकार नहीं है. इसलिए HDFC बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है.

एचडीएफसी की शिकायतों का अंबार लगा

RBI के बैंकिंग लोकपाल के पास 2023 में HDFC बैंक से जुड़ी 30 हजार शिकायत पहुंची थी. 2024 में 40 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने HDFC बैंक की शिकायत की. यानी साल दर साल HDFC बैंक का बिजनेस भले ही बढ़ रहा हो लेकिन उसकी सर्विस खराब ही होती जा रही है. देश में करीब 9 करोड़ लोग HDFC बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. आज हम सभी भारतवासियों से कहेंगे कि देश के जवान के सम्मान में उन्हें HDFC को कड़ा संदेश देना चाहिए.

;