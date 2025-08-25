किसी को खींचने की जरूरत नहीं... पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा? अमित शाह का आ गया बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow12895590
Hindi Newsदेश

किसी को खींचने की जरूरत नहीं... पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा? अमित शाह का आ गया बड़ा बयान

Amit Shah answering on EX VP Jagdeep Dhankhar resignation: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया. इस बात को लेकर अभी भी लोगों के जेहन में सवाल बने हुए हैं. अब इस मामले में  गृह मंत्री अमित शाह बड़ा बयान दिया है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 25, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसी को खींचने की जरूरत नहीं... पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा? अमित शाह का आ गया बड़ा बयान

Amit Shah on EX VP Jagdeep Dhankhar: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी. धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उनकी सेहत और ठिकाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ के पीछे बहुत सारी वजहें बताईं. कुछ ने इसे मजबूरी में इस्तीफे की बात कही तो कुछ ने इसे सरकार से टकराव बताया. लेकिन सच्चाई क्या है अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही बता दिया है. जानते हैं पूरी बात. 

इसे ज्यादा खींचने या कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं: अमित शाह 
अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, "धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान के मुताबिक अच्छा काम किया. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया है. इसे ज्यादा खींचने या कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है."

धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है. जिसमें एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है. बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया एलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि वामपंथी विचारधारा ही (सुदर्शन रेड्डी को चुनने का) मानदंड रही होगी.

उधर धनखड़ के इस्तीफे और उनकी अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार इसे स्वास्थ्य से जुड़ा निजी मामला बता रही है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और चर्चा होने की संभावना है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#amit shah

Trending news

आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
;