किसी को खींचने की जरूरत नहीं... पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा? अमित शाह का आ गया बड़ा बयान

Amit Shah on EX VP Jagdeep Dhankhar: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी. धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उनकी सेहत और ठिकाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ के पीछे बहुत सारी वजहें बताईं. कुछ ने इसे मजबूरी में इस्तीफे की बात कही तो कुछ ने इसे सरकार से टकराव बताया. लेकिन सच्चाई क्या है अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही बता दिया है. जानते हैं पूरी बात.

इसे ज्यादा खींचने या कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं: अमित शाह

अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, "धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान के मुताबिक अच्छा काम किया. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया है. इसे ज्यादा खींचने या कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है."

Dhankhar ji was sitting on a constitutional post and during his tenure, he did good work according to the constitution. He has resigned due to his personal health problem. One should not try to stretch it too much and find something: Home Minister Amit Shah answering on former VP…

धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है. जिसमें एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है. बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया एलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि वामपंथी विचारधारा ही (सुदर्शन रेड्डी को चुनने का) मानदंड रही होगी.

He rejected Salwa Judum and ended the right of self-defence of tribals. Because of this, Naxalism lasted for more than two decades in this country… I believe leftist ideology must have been the criterion (for selecting Sudershan Reddy): Home Minister Amit Shah on INDIA…

उधर धनखड़ के इस्तीफे और उनकी अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार इसे स्वास्थ्य से जुड़ा निजी मामला बता रही है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और चर्चा होने की संभावना है.