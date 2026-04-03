'वो कंप्रोमाइज्ड हैं...' भगवंत मान का राघव चड्ढा पर तीखा हमला, बीजेपी ने ली चुटकी, बताया अगर नंबर उनका

Bhganwant Mann on Raghav Chadha: राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला है. सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ने उन पर बीजेपी से डरे होने का आरोप लगाया को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ऐसा बयान दिया है, जो राघव चड्ढा को तीर की तरह चुभ जाएगा.
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Raghav Chadha News: राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला है. पूर्व मुख्यमंत्री और AAP नेता आतिशी ने आप सांसद राघव चड्ढा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं 'आप' के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने राघव चड्ढा की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम बताया है. ढांढा ने कहा, 'तुम डर गए हो राघव, इसलिए मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो.'
आपको बताते चलें कि चुनाव आयुक्त के विरोध और सदन से वॉकआउट जैसे मुद्दों पर राघव चड्ढा की तटस्थता ने पार्टी में अंतर्कलह पैदा की दी थी. अब आम आदमी पार्टी के सारे नेता एक सुर में राघव को घेर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी के सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, 'मुझे आम आदमी पार्टी के नेता चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं. मेरी आवाज आम आदमी पार्टी के नेता चुप नहीं करा सकते हैं. मेरा हाथ और साथ थामने रहिएगा, मुझे छोड़िएगा नहीं. मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरियां हूं जो वक्त आने पर सैलाब बन जाता है.'
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राघव चड्ढा को उप नेता के पद से हटाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. भगवंत मान ने कहा, 'ये कोई बड़ी बात नहीं है. पार्टी के संसदीय बोर्ड का नेता बदलता रहता है. मैं भी जब संसद में था, तब भी कुछ बदलाव किए गए थे. ये बदलाव लगातार चलते रहते हैं. कई मुद्दे ऐसे होते हैं संसद में जब संसद में वॉकआउट करना होता है लेकिन जब कोई सांसद नहीं करता है तो ये व्हिप का उल्लंघन होता है. इसलिए उसके बाद कार्रवाई की जाती है.'
मान ने ये भी कहा, 'सही वोटों को काटे जाने का मुद्दा हो या गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी. ऐसे मुद्दों को न उठाकर जब कैंटीन में समोसे का मुद्दा उठाया जाता है, डिलीवरी कितने समय में होगी ये मुद्दा उठाया जाता है तो मुझे लगता है वो कंप्रोमाइज्ड हैं.'
राघव चड्ढा के उप नेता के पद से हटाए जाने पर बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं लगाई. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'जिस तरह का सलूक आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के साथ कर रही है, उससे लगता है कि अगला नंबर भगवंत मान का हो सकता है. यूं तो उप नेता के पद से किसी को हटाना कोई विषय नहीं है, कोई भी पार्टी अपना निर्णय कर सकती है. किसको रखना है, किसे नहीं रखना सब उनका अधिकार है, लेकिन जैसा पत्र में लिखा गया, राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं है. मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल अब अपने नेताओं के बोलने में इमरजेंसी यानी सेंसर लगाना चाहते हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि पूरी आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पूरा पॉलिटिकल कैरेक्टर को देखें, तो वह एक डरे हुए और कमजोर आदमी हैं.'
वह अपने विरोध में, अपने विपक्ष में कोई भी आवाज सुनना पसंद नहीं करते. राघव उस कड़ी में जुड़ने वाले नए नाम हैं, उनसे पहले प्रशांत भूषण अन्ना हजारे, आशुतोष, स्वाति मालीवाल तक लंबी लिस्ट है जिन जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने में भूमिका निभाई, उन्हे धीरे-धीरे उठकर बाहर फेंक दिया गया.
सचदेवा ने कहा, 'आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम ऐसा है, कि जो थोड़ा भी बोलने की हिम्मत रखेगा, वो अरविंद केजरीवाल की आंखों में खटकेगा. राघव-अरविंद के बीच में क्या चल रहा है, वह तो दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बताएंगे. लेकिन राघव ने जो ट्वीट किया है, वो मैंने पढ़ा. उन्होंने लिखा 'खामोश हूं पर हारा नहीं'. मुझे लगता है उन्हे खुलकर लिखना चाहिए था कि जिंदगी के इस एपिसोड में बस इतना लिख पाया हूं कि 'बहुत मजबूत रिश्ते थे कुछ कमजोर लोगों से.'
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