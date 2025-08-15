Independence Day 2025: परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?

Independence Day 2025: देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कहीं साथ ही इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध गए. इस दौरान उन्होंने लोगों के अंदर जोश भरने वाली कविता कही है.

PM मोदी की देशवासियों के अंदर वो जोश भरने वाली कविता

असल में पीएम मोदी ने कहा कहा 'परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है. जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है. इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेस्ट होना है. यही समय की मांग है. इसलिए मैं आज बार-बार आग्रह कर रहा हूं और देश के सभी इंफ्यूलएंसर्स से कहना चाहता हूं कि आइए ये किसी राजनतीकि दल का एजेंडा नहीं है. भारत हम सबका है. हमें मिलकर वोकल फॉर लोकल मंत्र को साकार करना है.

पीएम ने ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत को अभी भी कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. जिस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलकर देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है. पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है.

अपनी लकीर बड़ी करने पर जोर

इसके अलावा पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें. हमें पूरी ऊर्जा के साथ अपनी लकीर बड़ी करनी है. हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी. आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के लिए रोते न बैठें, हम हिम्मत के साथ अपनी लकीर लंबी करें. अगर हमने यह रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है.’