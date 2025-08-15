Independence Day 2025: परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Advertisement
trendingNow12881749
Hindi Newsदेश

Independence Day 2025: परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?

Independence Day 2025 PM Modi Poem: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़त गिनाई. उन्होंने कविता के माध्यम से परिश्रम, हिम्मत और सकारात्मक दृष्टिकोण का संदेश दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day 2025: परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?

Independence Day 2025: देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कहीं साथ ही इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध गए. इस दौरान उन्होंने लोगों के अंदर जोश भरने वाली कविता कही है.

PM मोदी की देशवासियों के अंदर वो जोश भरने वाली कविता 

असल में पीएम मोदी ने कहा कहा 'परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है. जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है. इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेस्ट होना है. यही समय की मांग है. इसलिए मैं आज बार-बार आग्रह कर रहा हूं और देश के सभी इंफ्यूलएंसर्स से कहना चाहता हूं कि आइए ये किसी राजनतीकि दल का एजेंडा नहीं है. भारत हम सबका है. हमें मिलकर वोकल फॉर लोकल मंत्र को साकार करना है. 

पीएम ने ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत को अभी भी कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. जिस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलकर देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है. पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है.

अपनी लकीर बड़ी करने पर जोर

इसके अलावा पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें. हमें पूरी ऊर्जा के साथ अपनी लकीर बड़ी करनी है. हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी. आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के लिए रोते न बैठें, हम हिम्मत के साथ अपनी लकीर लंबी करें. अगर हमने यह रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है.’

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Independence DayPoem by PM ModiPM Modi

Trending news

परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
;