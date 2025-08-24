DNA: हर कपड़े की धुलाई की टाइमिंग सेट, रंग-बिरंगे कपड़े कब-कब धोने चाहिए? साफ-सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण

DNA: आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने टाइट्स, लेगिंग्स, बरमूडा, एक्सरसाइज के कपड़े, टी-शर्ट्स, अंडरवियर-बनियान और मोजे एक बार पहन कर धो लिया करें. एक दिन में क्यों धो लिया करें? ये जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.
Trending Photos
अब बात आपके कपड़े की. आप अपना कुर्ता-पाजामा कितने दिनों में धोते हैं, शर्ट-पैंट कितने दिनों में धोते हैं और चादरें, तकिए के खोल और तौलिए कितने दिनों में धोया करते हैं? आम तौर पर लोग इन बातों को छोटी समझते हैं और इनकी सफाई की टाइमिंग पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया करते. लेकिन आज हम आपको अमेरिकन रिसर्च की एक रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि साल दर साल हमारे डिटर्जेंट में फॉस्फेट की मात्रा कम होती गई है, इसलिए जितना आप सोचते हैं, आपके कपड़े उतना साफ नहीं हो पा रहे हैं, इससे आप गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं.
डीएनए एडवाइजर
इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने टाइट्स, लेगिंग्स, बरमूडा, एक्सरसाइज के कपड़े, टी-शर्ट्स, अंडरवियर-बनियान और मोजे एक बार पहन कर धो लिया करें. एक दिन में क्यों धो लिया करें? तो जवाब है कि ये कपड़े शरीर के करीब रहते हैं और इन्हें पहनने के दौरान कई तरह के बैक्टीरिया इनमें जमा हो सकते हैं. पसीने में नमक, यूरिया और अन्य तत्व होते हैं जो कपड़ों में जमा होकर बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं. इससे दुर्गंध और त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ता है.
#DNAWithRahulSinha | हर कपड़े की धुलाई की टाइमिंग सेट, रंग-बिरंगे कपड़े कब-कब धोने होते?#DNA #Clothes @RahulSinhaTV pic.twitter.com/27WcUlmaEQ
— Zee News (@ZeeNews) August 23, 2025
काम की खबर
इसी तरह आपको हाथ पोंछने का तौलिया और बर्तन पोंछने का तौलिया हर दो दिनों में धो लेना चाहिए. क्यों हर 2 दिन में इन्हें धोना चाहिए? क्योंकि तौलिये गीले रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया, फंगस और कीटाणु आसानी से पनप सकते हैं. बार-बार इस्तेमाल से ये हानिकारक सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं, जो त्वचा या भोजन के माध्यम से सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. हाथ पोंछने का तौलिया कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं. बर्तन पोंछने का तौलिया अगर गंदा हो तो बर्तनों पर बैक्टीरिया स्थानांतरित हो सकते हैं, जो भोजन के जरिए बीमारी का कारण बन सकते हैं.
नहाने का तौलिया, कुर्ता-पाजामा, शर्ट-पैंट, जींस को दो दिनों में या दो या तीन बार पहन कर धोने की सलाह दी जाती है. तौलिया गीला होने के कारण इसे 2-3 बार इस्तेमाल के बाद धोना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया और फंगस न बढ़ें. कुर्ता-पाजामा और शर्ट-पैंट त्वचा के करीब रहते हैं और पसीना सोखते हैं, इसलिए इन्हें 1-2 बार पहनने के बाद धोना बेहतर है. जींस मोटा कपड़ा होता है. आमतौर पर कम गंदा होता है, इसलिए इसे 2-3 बार पहनने के बाद धोने की सलाह दी जाती है.
स्वच्छ रहें सतर्क रहें!
जहां तक बात बेड शीट्स, पिलो कवर और बाथ मैट्स की है तो इन्हें हफ्ते में एक बार धोने की सलाह दी जाती है. इन चीजों पर रोजाना धीरे-धीरे पसीना, त्वचा की मृत कोशिकाएं, धूल, और बैक्टीरिया जमा होते हैं. नियमित धुलाई से इन्हें हटाकर स्वच्छता बनी रहती है. हफ्ते में एक बार धोना एक संतुलित तरीका है जो स्वच्छता और कपड़े की देखभाल दोनों को सुनिश्चित करता है. आउटरवियर, जैकेट्स, वेस्टकोट को हर तीन महीने में धोने की सलाह दी जाती है. आउटरवियर अक्सर मौसमी होता है. हर तीन महीने में धोने से यह सुनिश्चित होता है कि मौसम बदलने पर कपड़े साफ और उपयोग के लिए तैयार रहें. भले ही ये कपड़े सीधे त्वचा पर न पहने जाएं, पसीना और शारीरिक गंध समय के साथ कपड़ों में समा सकती है, खासकर कॉलर और कफ जैसे क्षेत्रों में. इसलिए इनकी भी नियमित सफाई जरूरी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.