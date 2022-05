World Health Assembly: WHO पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, भेदभाव को लेकर कही ये बात

Health Minister Mansukh Mandaviya: स्वास्थ्य मंत्री जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजशन के हेड क्वार्टर में बोल रहे थे, जहां उन्होंने WHO की खामियां गिनाई और यह भी कहा कि किस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन कई मुद्दों पर भारत (India) जैसे विकासशील देशों के साथ भेदभाव की रणनीति अपनाता है. WHO के दावे के मुताबिक, भारत में कोरोना से तकरीबन 47 लाख लोगों की जान (India Corona Death) जा चुकी है यानी सरकार की आधिकारिक फिगर से 10 गुना ज्यादा. WHO का दावा ये भी है कि दुनिया भर में जितनी मौतें दर्ज की गई हैं, उनसे असल में तकरीबन डेढ करोड़ ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. ये मौतें 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच दर्ज की गई है.

WHO ने तय किया ये फार्मुला

कोरोना से हुई असल मौतें कितनी हैं और अगर महामारी ना फैली होती तो किसी देश में हेल्थ सिस्टम का ढांचा, आबादी और तापमान जैसे फैक्टर को ध्यान में रखकर कितनी मौतें हुई होतीं, इस आकलन के आधार पर WHO एक गणितीय फॉर्मूला तैयार किया गया है. अब असल मौत और इस फॉर्मूले के आधार पर जो नतीजा आता है, उसके अंतर को किसी देश में हुई मौतों की संख्या मान लिया जाता है.

भारत में बताई इतनी मौतों की संख्या

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 84% मौतें दक्षिण एशिया (South Asia), यूरोप (Europe) और अमेरिका (America) में हुई हैं और कुल मौतों में से आधी भारत में हुई हैं. WHO का तर्क ये भी है कि कई देश अपने डाटा कलेक्शन सिस्टम पर कम ध्यान देते हैं और कम निवेश करते हैं, इसलिए इस तरह से डाटा का अनुमान लगाना जरूरी होता है, ताकि देश अपनी हेल्थ पॉलिसी (Health Policy) और सिस्टम पर काम कर सकें.

भारत में गणना करने का है ये मॉडल

भारत सरकार (Indian Government) पहले भी साफ कर चुकी है कि देश में हुई कोविड-19 (COVID-19) से हुई मौतो की गिनती करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो गणितीय मॉडल लगा रहा है, वह सरासर गलत है. भारत में जन्म और मौतों की गणना करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है. भारत के तीन लाख से ज्यादा Registrar और Sub-Registrar सिस्टम के जरिए यह गणना की जाती है कि किस वर्ष में भारत में कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई, यह डाटा हर साल जारी किया जाता है.

गृह मंत्रालय ने डाटा किया रिलीज

3 मई को ही गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने भारत में जन्म और मृत्यु का डाटा रिलीज किया है. पिछले वर्ष जून के महीने में यह डाटा जारी किया गया था. ऐसे में सरकार ने आपत्ति जताई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के डाटा को स्वीकार करने के बजाए गणितीय मॉडल के आधार पर यह दावा कर रहा है भारत में कोविड-19 से हुई मौतो की संख्या कहीं ज्यादा है, जबकि यह बात सरासर गलत है.

भारत सरकार की है ये आपत्ति

सरकार की आपत्ति की बड़ी वजह इस प्रकार है. विश्व स्वास्थ्य संगठन में गणितीय मॉडल अपनाने के लिए मीडिया में छापे गए डाटा को आधार बनाया है. इसके अलावा भारत जैसे बड़े देश में जहां किस राज्य में कोरोना कम और किस राज्य में ज्यादा फैला हो, वहां एक ही आधार पर पूरे देश का हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तापमान और आबादी को कोरोना से हुई मौतों को गिरने का आधार बनाया है, जबकि भारत में यह आधार बनाया जाना ही सही नहीं है.

भारत को टियर-2 में रखा

विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना से हुई मौतों के आकलन के लिए देशों को कैटेगरी में बांधा है. इसके लिए टियर-1 और टियर-2 का फार्मुला तय किया गया है. भारत को Tier-2 कैटेगरी में रखा गया है. इस बात पर भी सरकार को ऐतराज है. सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर यह आरोप भी लगाया है कि भारत अब तक इस मॉडल को लेकर कई ऐतराज जता चुका है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कभी भारत सरकार के ऐतराज पर कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा.

