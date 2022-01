12 से 14 साल के बच्चों को कब लगना शुरू होगी वैक्सीन? जानिए सरकार का क्या है फैसला

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ वैक्सीनेशन (Vaccination) अभियान तेजी से चल रहा है. इस बीच 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर आई है. आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है.

