स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा क्लीनिकल ट्रायल नियमों में किया बदलाव, फार्मा सेक्टर में सुधार के लिए अहम कदम

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मा और क्लीनिकल रिसर्च सेक्टर के नियमों में बदलाव करने की योजना का ऐलान किया. इसका उद्देश्य देश में व्यापार को आसान करना है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मा और क्लीनिकल रिसर्च सेक्टर में नियमों में बदलाव किया. बुधवार को मंत्रालय ने बताया कि "न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल (NDCT) नियम, 2019" में जो बदलाव किए जा रहे हैं. इसका मकसद टेस्ट लाइसेंस पाने और जैवउपलब्धता/जैवसमतुल्यता (BA/BE) स्टडी से जुड़ी एप्लिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना है. यह जानकारी 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है और इस पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं.
मंत्रालय ने कहा कि यह कदम सरकार के फार्मा सेक्टर में लगातार सुधार करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. यह बदलाव व्यापार करने में आसानी की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और देश के नियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियमों के अनुरूप बनाना है. मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों से भारत में क्लीनिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और भारत को दवा अनुसंधान एवं विकास का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी."
क्या बदलाव होंगे?
टेस्ट लाइसेंस की मौजूदा प्रणाली को नोटिफिकेशन या सूचना प्रणाली में बदला जाएगा. यानी अब ज्यादातर मामलों में कंपनियों को टेस्ट लाइसेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बस उन्हें केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना देनी होगी, केवल कुछ उच्च जोखिम वाली दवाओं के लिए लाइसेंस जरूरी रहेगा. टेस्ट लाइसेंस के लिए आवेदन की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन की जाएगी. कुछ BA/BE स्टडी के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, केवल सूचना देना ही काफी होगा.
क्या होगा फायदा?
इन सुधारों से कंपनियों को आवेदन प्रक्रिया में कम समय लगेगा. लाइसेंस आवेदन लगभग 50% तक कम हो जाएंगे. दवाओं के परीक्षण और रिसर्च जल्दी शुरू हो सकेगा. नई दवाओं को मंजूरी देने में लगने वाला समय कम होगा. CDSCO अपने कर्मचारियों का बेहतर उपयोग कर सकेगा और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी.
