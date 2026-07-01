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18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा 'हेल्थ पासपोर्ट', गुजरात सरकार का ऐलान; जानिए पूरा प्लान

गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्म से 18 साल तक के हर बच्चे का अपना एक हेल्थ पासपोर्ट बनाएगी. यह बच्चे की जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की पूरी स्वास्थ्य यात्रा का एक पक्का डॉक्युमेंट होगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:06 PM IST
18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा 'हेल्थ पासपोर्ट', गुजरात सरकार का ऐलान; जानिए पूरा प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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