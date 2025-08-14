'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने किस पर की टिप्पणी, कुत्तों को लेकर अदालत के अंदर क्या-क्या हुआ?

Supreme Court News: दिल्ली-एनसीआर में टहलने वाले आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है. कई लोग तो अदालत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. कहीं पर मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं पर फैसले पर लड़ाई हो रही है. इसी बीच आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. आज तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई दलीलें दी और कहा कि बहुत से लोग चिकन खाते हैं और एनिमल लवर बने हुए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जानिए आखिर आज क्या-क्या हुआ?

आज क्या-क्या हुआ?

आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, सुनवाई की शुरुआत में सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी और कहा कि लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक जो संख्या में कम होने के बावजूद मुखर रहता है, वहीं एक बड़ा तबका है, जो चुपचाप सहता रहता है, हमने ऐसे लोगो के भी वीडियो देखे हैं, जो चिकन खाते हुए पशु प्रेमी होने का दावा करते हैं.

काफी खतरनाक है वीडियो

इसके अलावा कुत्तों के बच्चों पर हमले के वीडियो इतने भयावह हैं कि आप उन्हें देख नहीं पाएंगे. WHO के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल 305 लोगों की मौत रेबीज से होती है, मेहता ने आगे ये कहा कि पशुओं से नफरत करने वाला कोई नहीं है, कोई भी कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है सिर्फ उन्हें शहर से हटाने की बात हो रही है, ताकि बच्चे सुरक्षित घूम सकें. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही जिम्मेदार है, स्थानीय ऑथिरिटी वो काम नहीं कर रही है, जो उन्हें करना चाहिए था.

नियम, क़ानून पर अमल कौन करेगा

साथ ही साथ सुनवाई के दौरान एक एनजीओ की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नियम हैं, कानून हैं, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता. सवाल यह है कि इसका पालन कौन करेगा? क्या इससे पहले नगर निगम ने शेल्टर बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? कुत्तों के लिए आवंटित बजट उड़ा दिया जाता है, सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के एकतरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नसबंदी हो जाने के बाद भी उन्हें न छोड़ा जाए.

रोक लगाने की मांग

कपिल सिब्बल के अलावा वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, अमन लेखी और कॉलिन गोंजाल्विस ने आदेश पर रोक की मांग की. वकीलों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में साफ है कि स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरलाइज कर और वैक्सीन दे कर उनका पुनर्वास किया जाएगा. लेकिन पिछले दिनों दिए आदेश में किस दूसरे पक्ष को सुने बिना कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया गया, अभी शेल्टर होम बने नहीं है और आदेश के मुताबिक कुत्तों को सड़क से उठाया जा रहा है, इन्हें मार दिया जाएगा.