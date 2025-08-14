'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने किस पर की टिप्पणी, कुत्तों को लेकर अदालत के अंदर क्या-क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow12881055
Hindi Newsदेश

'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने किस पर की टिप्पणी, कुत्तों को लेकर अदालत के अंदर क्या-क्या हुआ?

Supreme Court News: दिल्ली-एनसीआर में टहलने वाले आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है. आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. वहीं आज तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई दलीलें दी. जानिए क्या कुछ कहा? 

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने किस पर की टिप्पणी, कुत्तों को लेकर अदालत के अंदर क्या-क्या हुआ?

Supreme Court News: दिल्ली-एनसीआर में टहलने वाले आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है. कई लोग तो अदालत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. कहीं पर मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं पर फैसले पर लड़ाई हो रही है. इसी बीच आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. आज तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई दलीलें दी और कहा कि बहुत से लोग चिकन खाते हैं और एनिमल लवर बने हुए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जानिए आखिर आज क्या-क्या हुआ?

आज क्या-क्या हुआ?
आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, सुनवाई की शुरुआत में सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी और कहा कि लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक जो संख्या में कम होने के बावजूद मुखर रहता है, वहीं एक बड़ा तबका है, जो चुपचाप सहता रहता है, हमने ऐसे लोगो के भी वीडियो देखे हैं, जो चिकन खाते हुए पशु प्रेमी होने का दावा करते हैं.

काफी खतरनाक है वीडियो
इसके अलावा कुत्तों के बच्चों पर हमले के वीडियो इतने भयावह हैं कि आप उन्हें देख नहीं पाएंगे. WHO के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल 305 लोगों की मौत रेबीज से होती है, मेहता ने आगे ये कहा कि पशुओं से नफरत करने वाला कोई नहीं है, कोई भी कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है सिर्फ उन्हें शहर से हटाने की बात हो रही है, ताकि बच्चे सुरक्षित घूम सकें. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही जिम्मेदार है, स्थानीय ऑथिरिटी वो काम नहीं कर रही है, जो उन्हें करना चाहिए था.

नियम, क़ानून पर अमल कौन करेगा
साथ ही साथ सुनवाई के दौरान एक एनजीओ की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आवारा कुत्तों पर  नियंत्रण के लिए नियम हैं, कानून हैं, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता. सवाल यह है कि इसका पालन कौन करेगा? क्या इससे पहले  नगर निगम ने शेल्टर बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है?  कुत्तों के  लिए आवंटित बजट उड़ा दिया जाता है, सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के एकतरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नसबंदी हो जाने के बाद भी उन्हें न छोड़ा जाए.

रोक लगाने की मांग
कपिल सिब्बल के अलावा  वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, अमन लेखी और कॉलिन गोंजाल्विस ने आदेश पर रोक की मांग की.  वकीलों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में साफ है कि स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरलाइज कर और वैक्सीन दे कर उनका पुनर्वास किया जाएगा. लेकिन पिछले दिनों दिए आदेश में किस दूसरे पक्ष को सुने बिना कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया गया, अभी शेल्टर होम बने नहीं है और आदेश के मुताबिक कुत्तों को सड़क से उठाया जा रहा है, इन्हें मार दिया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court News

Trending news

30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
;