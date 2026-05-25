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दोपहर 12 से 5 लगाइए घर में 'लॉकडाउन', AC के साथ पंखा भी चलाएं... नौतपा में हीट स्ट्रोक जान ले सकता है

40 डिग्री नहीं, पारा अब 48 डिग्री के करीब पहुंचा हुआ है. दिल्ली से लेकर यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात हर जगह भीषण गर्मी पड़ रही है. अब नौतपा (अगले 9 दिन) में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. यह जान भी ले सकता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 08:12 AM IST
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दोपहर 12 से 5 लगाइए घर में 'लॉकडाउन', AC के साथ पंखा भी चलाएं... नौतपा में हीट स्ट्रोक जान ले सकता है

नौतपा में अगले 9 दिन संभलकर रहना होगा. 47-48 डिग्री तापमान में चल रही लू जानलेवा बन सकती है. भारतीय मौसम विभाग ने आगाह किया है कि दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हीटवेव से कैसे बचा जा सकता है और अपने घर में रहते हुए गर्मी से राहत कैसे पाएं. कैसे पता चलेगा कि किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है? अगर हमें गर्मी लग गई और शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो क्या होगा?

सबसे पहले जान लीजिए कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं - 
- तेज गर्मी के बावजूद पसीना बंद होना. 
- सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी. 
- चक्कर आ सकता है, कमजोरी लगेगी, सिरदर्द हो सकता है. 
- शरीर का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाए
अगर ऐसी स्थिति बने या लक्षण समझ में आएं तो तुरंत ठंडी जगह पहुंच जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें. 

अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या हीट स्ट्रोक, लू या भीषण गर्मी से बचने का कोई तरीका है? जी, बिल्कुल है- 
- दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर निकलने से बचें. अपने घर में खुद 'लॉकडाउन' लगा लें. 
- हल्के रंग के, ढीले और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनिए.
- सफेद छाता और सिर को सफेद कपड़े से ढकें. 
- हर घंटे कम से कम एक कप पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो. कुछ लोग सोचते रहते हैं कि प्यास तो लगी नहीं, क्या पानी पिएं. ऐसा नहीं करना है. 
- सत्तू, मट्ठा/छाछ, लौकी का जूस, नींबू पानी आदि का सेवन कीजिए. 
- इस भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक, शराब और ज्यादा कैफीन से बचिए. 

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अगला सवाल होता है कि आजकल कमरे में रहते हुए भी दिन और रात में गर्मी से राहत नहीं मिलती, क्या करें? आइए जानते हैं घर को ठंडा कैसे बनाए रखा जा सकता है- 
- रात में ही खिड़कियां खोलें, दिन में बंद रखें और तेज धूप को भीतर आने से रोकने की कोशिश करें. इसके लिए मोटे पर्दे लगा सकते हैं.  
- AC (एयरकंडीशन) को 27 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और साथ में पंखा भी चलाएं. इससे 23 डिग्री-जैसी ठंडक मिलेगी और बिजली भी बचेगी. 
- पर्दे/ब्लाइंड्स का उपयोग कर सकते हैं. तज रोशनी को घर में आने से रोकें. 
- अगर तापमान 40 डिग्री से कम है तो पंखा मदद करता है. इससे ज्यादा होने पर कूलर / AC का उपयोग करें. 

पढ़ें: मानो सूरज देवता क्रोधित हैं! नौतपा भी शुरू, 48 डिग्री तापमान में हीटस्ट्रोक की गंभीर चेतावनी

 

हमारे शरीर के लिए 40 डिग्री पारा काफी ज्यादा होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने तापमान पर हमारा शरीर कैसे काम करता है
- दिमाग में खून का रिसाव 8.5 प्रतिशत तक घटता है. 
- सांस लेने की गति प्रति मिनट 10 से 15 बढ़ती है. 
- हृदयगति प्रति मिनट 54 से 87 तक बढ़ती है. 
- शरीर का तापमान 36.2 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है.
- एक घंटे में लगभग 400 ml पसीना निकलता है. 
- त्वचा का तापमान 31.3 डिग्री से 35.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है. 
- मेमोरी पजल स्कोर 23/30 से घटकर 17/30 हो सकता है. 

आखिर में क्या-क्या याद रखना है? 

- हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है. 
- समय रहते सतर्क रहें, सुरक्षित रहें. 
- हर दिन पर्याप्त पानी पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें. 

तुरंत क्या करें?

- ठंडी जगह पर जाएं. 
- गीला कपड़ा शरीर पर रखें. 
- पानी या ओआरएस पिएं.
- लक्षण गंभीर हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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