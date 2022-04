Weather Updates: दिल्ली में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी; जानें अन्य राज्यों का हाल

Heatwave and Wather Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और लू के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert for Heatwave in Delhi) जारी किया गया हैं.