सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजा दी खतरे की घंटी

Hindi Newsदेशसावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजा दी खतरे की घंटी

इस बार आपने महसूस किया होगा मार्च के पहले हफ्ते में ही अप्रैल-मई जैसी गर्मी महसूस होने लगी है. दिन में सूरज तप रहा है. दिल्ली में तो बुधवार को पारा 36.8 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. एक्सपर्ट अब चेतावनी दे रहे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:21 PM IST
होली के समय का मौसम बसंती बयार का होता है. ठंड जा चुकी होती है और गर्मी अभी दूर होती है. अलसाई हवा में नींद भी खूब आती है लेकिन रुकिए. इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ या बहुत कम हुआ. उत्तर भारत में होली बीतते ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च के पहले हफ्ते में ही AC सर्विसिंग की रिक्वेस्ट बढ़ गई. अब 11 मार्च को देश में हीटवेव ने दस्तक दे दी है. गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका लू का थपेड़ा झेल रहा है. एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि सर्दी और गर्मी के बीच का गैप कम होने का जो पैटर्न दिख रहा है, उसकी वजह जलवायु परिवर्तन है. 

मौसम विभाग ने बताया है कि गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ में भी कुछ जगहों पर हीटवेव की स्थिति बनी है. चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बुधवार को देश के पश्चिमी हिस्से के बड़े भूभाग पर लू चलने लगी. राजस्थान के ऊपर बना एंटी-साइक्लोन गर्म हवाओं को गुजरात की तरफ धकेल रहा है. स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा है कि अब तक हीटवेव देश के पश्चिमी हिस्से में मार्च के आखिरी हफ्ते में देखी जाती थी. 

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि बसंत का मौसम गायब हो रहा है. यह लगभग हर जगह है. अब विंटर से समर का ट्रांजिशन (बदलाव) बहुत जल्दी हो जा रहा है. 

इतनी गर्मी साधारण बात नहीं

हां, दिल्ली में 11 मार्च को न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से चार डिग्री ज्यादा है. मार्च में इस तरह की गर्मी साधारण बात नहीं है. पिछले शनिवार को ही तापमान 35.7 डिग्री पहुंच गया था. स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा है कि इस समय आसमान में बादलों का कवर नहीं है. ऐसे में तेज धूप महसूस हो रही है. 

बारिश कब आएगी?

उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ का असर भी नगण्य है, इससे पारा बढ़ा हुआ है. IMD ने अनुमान लगाया है कि 17 मार्च तक पारा गिरकर 30 से 33 डिग्री के बीच आ जाएगा. अगले दो दिनों में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में हवाएं चल सकती हैं. 15 मार्च को हल्की बारिश के आसार हैं. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं.

imd news

