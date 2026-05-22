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राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच रात में बिजली कट होने से बढ़ी मुश्किलें

मौसम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दक्षिण-मध्य अरब सागर के आसमान में अगले 24 घंटे के आसपास कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बनने की संभावना है. फिलहाल निचले स्तरों में दक्षिण-मध्य अरब सागर से लेकर लक्षद्वीप तक घने बादलों का समूह देखा जा रहा है. हालांकि, मानसून को लेकर स्थिति अगले 48 घंटे बाद स्पष्ट होगी. इधर विकराल गर्मी पड़ रही है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 09:35 AM IST
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राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच रात में बिजली कट होने से बढ़ी मुश्किलें

असल में, देश के दो दर्जन से ज्यादा शहर 40 से 45 और 48 डिग्री तापमान में अब 'उबल' रहे हैं. आसमान से आग बरस रही है. देश के उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे पूर्वी भारत में भीषण हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. तड़के सुबह होने से पहले और आधी रात तक गर्म हवाएं बाण की तरह शरीर में चुभ रही हैं. इस बीच, कई शहरों में बिजली संकट भी पैदा होने लगा है. रातभर लाइट ट्रिप होने से लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसका असर कामकाज पर पड़ने लगा है. 

अभी भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति अगले एक हफ्ते ऐसे ही बनी रही सकती है. राहत की बात करें, तो अगले 2-3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी. बारिश करता हुआ दक्षिण-पश्चिम मानसून अभी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में आगे बढ़ रहा है. इधर, देश के कई राज्य गर्मी में तप रहे हैं. कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. सबसे ज्यादा यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है. 

दिल्ली, बिहार और मुंबई के लिए अलर्ट

स्काईमेट एजेंसी के महेश पलावत ने बताया है कि आज पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. अगले 24 घंटे में दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी बिहार और मुंबई में बारिश की संभावना है. 

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- अगले तीन दिनों में कश्मीर के उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश होगी. लद्दाख में छिटपुट बारिश होगी. 
- हिमाचल में 22-23 को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. 
- बिहार में आज और 24 से 27 मई के दौरान, 27 मई तक झारखंड और ओडिशा में छिटपुट से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है. 23, 26 और 27 मई को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है. 
- पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ आंधी आने की संभावना है. 
- आज पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है.

पढ़ें: मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? भीषण गर्मी को लेकर मौसम एक्सपर्ट ने किया आगाह

 

गुजरात में जरूर अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाओं ने थोड़ी राहत दी है. गुजरात से उत्तर राजस्थान और पूरब की तरफ मुश्किलें बनी हुई हैं. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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