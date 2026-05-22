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Hindi Newsदेश43, 44 से लेकर 48-50 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी में हम धूप में रहे, तो हमारा शरीर कब तक बर्दाश्त कर पाएगा?

43, 44 से लेकर 48-50 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी में हम धूप में रहे, तो हमारा शरीर कब तक बर्दाश्त कर पाएगा?

प्रयागराज, बांदा - जैसे देश के कई शहरों का तापमान अब डरा रहा है. ऐसे ही 48, 49 या 50 डिग्री तापमान पहुंच गया, तो क्या होगा? क्या सड़क पर चलता हुआ इंसान जल जाएगा? आखिर, इंसान कितने डिग्री अधिकतम तापमान तक आराम से बाहर काम कर सकता है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 01:41 PM IST
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फाइल फोटो.
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प्रचंड गर्मी और बेतहाशा तपिश से इंसान ही नहीं, जानवरों और पक्षियों का भी हाल बुरा है. न दिन में सुकून है और न रात में चैन. हर तरफ गर्मी है. यूपी के बांदा में पारा 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है. यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में सूरज से मानो आग बरस रही हो. ऐसे में, आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि हमारा शरीर कितना तापमान (या गर्मी) सहन कर पाएगा? इस पर एक रिसर्च में चौंकाने वाली जानकारी पता चली है. 

जी हां, PubMed डेटाबेस पर मौजूद एक स्टडी में बताया गया है कि सामान्य रूप से इंसान की त्वचा 43 डिग्री (109.4 डिग्री फारेनहाइट) तक का अधिकतम तापमान बर्दाश्त कर सकती है. इस तापमान तक शरीर में रक्त के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आएगी. ऐसा करीब 8 घंटे तक सहन किया जा सकता है. सरल शब्दों में कहें तो थोड़ी सावधानी बरतते हुए 43 डिग्री या उससे कम तापमान में व्यक्ति धूप में काम कर सकता है. fallback

हालांकि, इसके बाद तापमान में एक डिग्री की भी बढ़ोतरी हालात को मुश्किल बना सकती है. इतनी गर्मी में सुरक्षित रहने का समय घटकर आधे से भी कम हो जाता है. जी हां, त्वचा का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस होने पर, 8 घंटे के भीतर त्वचा गंभीर रूप से झुलस सकती है. अगर रक्त प्रवाह में अड़चन पैदा हुई, तो बिना किसी चोट के गर्मी सहने का समय और भी घट जाएगा. 

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अब मौसम विभाग की ओर से जारी रेड मैप (जहां-जहां ज्यादा गर्मी है) को देखकर आपको लगेगा कि तापमान 45, 46, 47 या 48 डिग्री को पार कर रहा हो, तो क्या इंसान का शरीर जल सकता है? इस हिसाब से अलग-अलग तापमान के शरीर पर पड़ने वाले असर को जानना जरूरी हो जाता है. 

43 से 44 डिग्री सेल्सियस- अगर इतना तापमान है, तो हमारी त्वचा को काफी जलन महसूस होगी. धूप आग-जैसी महसूस होगी. कई घंटे तक अगर धूप में रहे, या बाहर काम करते रहे तो त्वचा बुरी तरह झुलस सकती है और 'सेल डेथ' भी संभव है. 

48 डिग्री तापमान- दर्द बहुत तेज होगा. इतने तापमान में कुछ ही मिनट की तपिश त्वचा सहन कर पाएगी. घंटेभर रहे, तो त्वचा जल सकती है. 

50 डिग्री- इस तापमान में AC (एयर कंडीशन सिस्टम) काम करना बंद कर सकता है. इतनी गर्मी में अगर कोई पांच मिनट भी रहा, तो सेकेंड-डिग्री बर्न हो सकता है. सरल भाषा में कहें, तो इतने तापमान में त्वचा की नीचे वाली भीतरी परत झुलस सकती है. यह गंभीर स्थिति होगी. 

55 डिग्री- दुआ कीजिए कि इतनी गर्मी किसी को भी न झेलनी पड़े. पेड़ लगाइए. पानी बचाइए. धरती को बचाना होगा. अगर इतना तापमान हुआ तो 10 सेकेंड की तपिश भी त्वचा को बुरी तरह जला देगी.

पढ़ें: राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच रात में बिजली कट होने से बढ़ी मुश्किलें

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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