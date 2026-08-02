आसमान से बरसेगी 'आफत', 13 राज्यों पर आज मानसून मचाएगा 'तांडव'; IMD ने अगले 5 दिन घर में रहने की दी चेतावनी!

All-India Weather Update 2 August 2026: देशभर में मौसम लगातार बारिश वाला बना हुआ है. दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में इस वक्त सक्रिय है. जिसके चलते तमाम राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है. पहाड़ी राज्यों में तेज बरसात की वजह से जहां भूस्खलन और पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं. वहीं मैदानी इलाकों में कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 2 अगस्त के लिए देश के 13 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए, जानते हैं कि आपके शहर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.