आसमान से बरसेगी 'आफत', 13 राज्यों पर आज मानसून मचाएगा 'तांडव'; IMD ने अगले 5 दिन घर में रहने की दी चेतावनी!

All-India Weather Update 2 August 2026: देशभर में मौसम लगातार बारिश वाला बना हुआ है. दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में इस वक्त सक्रिय है. जिसके चलते तमाम राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है. पहाड़ी राज्यों में तेज बरसात की वजह से जहां भूस्खलन और पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं. वहीं मैदानी इलाकों में कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 2 अगस्त के लिए देश के 13 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए, जानते हैं कि आपके शहर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली और उससे सटे एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
मौसम वैज्ञानिकों ने 3 से 5 अगस्त के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादलों के बने रहने का अनुमान है. इस दौरान समय-समय पर बौछारें पड़ सकती हैं. रुक-रुक कर होने वाली हल्की बारिश से तेज धूप का असर कम रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 से 7 अगस्त के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस अवधि में उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और भूस्खलन की आशंका रहेगी. लिहाजा संभलकर रहें और पहाड़ों की यात्रा का प्लान फिलहाल अवॉइड करें.
जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के मैदानी भागों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी किया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी है. जबकि राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर और जयपुर संभाग में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग ने आज बिहार के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 2 से 6 अगस्त तक 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. साथ ही बिजली चमकने के साथ भारी बारिश के आसार हैं.
पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा.
पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में 2 अगस्त को जबरदस्त बारिश की संभावना जताई गई है. इसकी वजह से राज्य के तटीय और मध्य भाग बहुत प्रभावित रहेंगे. महाराष्ट्र के पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है. इसके चलते वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.