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आसमान से बरसेगी 'आफत', 13 राज्यों पर आज मानसून मचाएगा 'तांडव'; IMD ने अगले 5 दिन घर में रहने की दी चेतावनी!

Delhi-NCR Weather Update 2 August 2026: आज आसमान से 'आफत' बरसने वाली है. देश के 13 राज्यों में आज भारी बरसात के आसार हैं. मौसम विभाग ने इन राज्यों के लोगों को अगले 5 दिनों तक सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:25 AM IST
आसमान से बरसेगी 'आफत', 13 राज्यों पर आज मानसून मचाएगा 'तांडव'; IMD ने अगले 5 दिन घर में रहने की दी चेतावनी!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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