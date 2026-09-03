/देश के 19 राज्यों में घने बादलों ने डाला डेरा, आज भारी बारिश का अलर्ट, खिसक सकते हैं पहाड़; पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी

IMD Weather Update 3 September 2026: देश के 19 राज्यों में आज भारी बारिश के आसार हैं. आज यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है. अगले 2 दिनों में भारी बरसात हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. जबकि 16 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज देश के एक बड़े हिस्से में मानसूनी गतिविधियां तेज़ रहने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआरक समेत उत्तर, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण देश के कई इलाकों में आज आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ-साथ आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में आज सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर और शाम के समय राजधानी व आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. निचले इलाकों में तेज बारिश की वजह से जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है. आज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी इलाकों में गर्जन के साथ बरसात हो सकती है. साथ ही, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, बिहार में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, जहां रुक-रुक कर बारिश होने से नदियों का जलस्तर बना हुआ है. पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे जयपुर और भरतपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. उत्तराखंड के कुछ संवेदनशील जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है. पर्वतीय इलाकों में नदियों और प्राकृतिक नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है.
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में मानसून अत्यधिक सक्रिय चल रहा है. इन राज्यों में आज मध्यम से लेकर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ मानसूनी बौछारें पड़ने की संभावना है.
मौसम के इस पूर्वानुमान को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है. दिल्ली-एनसीआर में नगर निगमों और ट्रैफिक पुलिस ने जलभराव से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं. पहाड़ों पर यात्रा करने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम की लेटेस्ट अपडेट लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं और नदी-नालों के करीब जाने से बचें.