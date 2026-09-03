Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /देश के 19 राज्यों में घने बादलों ने डाला डेरा, आज भारी बारिश का अलर्ट, खिसक सकते हैं पहाड़; पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी

देश के 19 राज्यों में घने बादलों ने डाला डेरा, आज भारी बारिश का अलर्ट, खिसक सकते हैं पहाड़; पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी

IMD Weather Alert 3 September 2026: देश के 19 राज्यों में घने बादलों ने डेरा डाला हुआ है. मौसम विभाग ने आज इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जगहों पर पहाड़ भी खिसक सकते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 03, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:05 AM IST
देश के 19 राज्यों में घने बादलों ने डाला डेरा, आज भारी बारिश का अलर्ट, खिसक सकते हैं पहाड़; पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Apple पर ट्रंप का एक्शन, US यूजर्स के लिए 'लेक अमेरिका' हुआ 'लेक ओंटारियो'
2
3
4
5