/देश के 19 राज्यों में घने बादलों ने डाला डेरा, आज भारी बारिश का अलर्ट, खिसक सकते हैं पहाड़; पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी

IMD Weather Update 3 September 2026: देश के 19 राज्यों में आज भारी बारिश के आसार हैं. आज यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है. अगले 2 दिनों में भारी बरसात हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. जबकि 16 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.