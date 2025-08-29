Monsoon Alert: इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़- जलभराव का खतरा; जान लें ताजा अपडेट
All India Weather Forecast: इस बार मॉनसून अपनी ताकत के ताकत के साथ देशभर में झमाझम बारिश कर रहा है. अब मौसम विभाग ने गुजरात-राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:14 AM IST
29 August 2025 Weather Update: मॉनसून के रौद्र रूप की वजह से इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदानों में तबाही मची हुई है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, राजस्थान, यूपी-बिहार में बाढ़ से सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं. लोगों के घर पानी में डूब गए हैं और हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है. प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, गुजरात और राजस्थान में अगले एक सप्ताह या उससे भी ज्यादा समय तक मानसून की जोरदार गतिविधि बनी रहेगी. इस सीजन में दोनों राज्यों में सामान्य से अच्छी बारिश हुई है, केवल अगस्त के शुरुआती दिनों में सूखे जैसे हालात रहे हैं. फिर भी, सीजनल बारिश सामान्य से ज्यादा रही है.

छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश पर बना निम्न दबाव क्षेत्र लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसका असर राजस्थान तक पहुंचेगा. सक्रिय मानसून ट्रफ भी राजस्थान से होकर गुजर रही है. वहीं, पंजाब पर बना चक्रवातीय क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ में मिलकर हरियाणा, उत्तर राजस्थान और तराई इलाकों तक पहुंच गया है. इन तीनों मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से गुजरात और राजस्थान में बारिश तेज होगी.

किन हिस्सों में ज्यादा असर?

एजेंसी केअुसार इस मॉनसून ट्रफ से गुजरात के उत्तरी और मध्य गुजरात में सबसे ज्यादा असर होगा. अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, आनंद, खेड़ा, अरावली, दाहोद, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा और पालनपुर जैसे इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है. वहीं राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में ज्यादा असर दिखेगा. प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालोर और सिरोही जैसे जिले प्रभावित होंगे. राजधानी जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक और दौसा में मध्यम स्तर की बारिश होगी.

इन राज्यों के ऊपर बन रहा निम्न दबाव

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो उधर दक्षिण ओडिशा और आसपास के हिस्सों में बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर होकर सामान्य निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है. यह छत्तीसगढ़ की ओर पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा. दक्षिण पंजाब पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है.

इन सबके संयुक्त प्रभाव की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हुई. उत्तर छत्तीसगढ़, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में हल्की बारिश हुई.

अगले 24 घंटों में कहां होगी झमाझम बारिश?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र-कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है.

इसी तरह विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, पूर्वी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं. वहीं दक्षिण-पूर्व राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो जगह भारी वर्षा संभव है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

