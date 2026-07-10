/11 जुलाई को देशभर में बारिश का तांडव, IMD ने कई राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

IMD Weather Update: वीकेंड यानी 11 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. इसलिए मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग (IMD) की भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
बारिश वाले राज्यों में पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर से लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना जताई गई है. हालांकि कुछ एक इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.
11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. इसके साथ उत्तराखंड-हिमाचल में कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. वहां गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है. बारिश वाले इलाकों में लोगों को जलभराव के साथ ट्रैफिक के जाम का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ जलभराव, भूस्खलन को लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़: 11 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40–50 किमी/घंटा (झोंकों में 60 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसी दौरान 30–40 किमी/घंटा (झोंकों में 50 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं. छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.
बिहार-झारखंड और ओडिशा: पूर्वी हिस्से की बात करें तो 11 जुलाई को बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.
11 जुलाई को बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश, झारखंड और ओडिशा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 11 जुलाई को मौसम खराब रह सकता है. पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में 11जुलाई के दौरान 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. झारखंड में 11 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.
पश्चिम भारत की बात करें तो 11 जुलाई को कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है. इसी दिन गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 11 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल तथा तेलंगाना में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. 11 जुलाई को लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. 11 जुलाई को केरल और माहे, तटीय कर्नाटक में भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.
तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.