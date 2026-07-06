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मुंबई में अगले तीन दिन जारी रहेगा बारिश का कहर! हाईवे-रेलवे और हवाई यात्रा ठप; बीच रास्ते में फंसे हजारों यात्री

मुंबई में पिछले तीन दिनों से जारी भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरीके प्रभावित हुआ है. सबसे अधिक परेशान वह लोग हुए, जो मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन के कारण उन्हें रास्ते में भी कई घंटों तक रुकना पड़ा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:41 PM IST
मुंबई में अगले तीन दिन जारी रहेगा बारिश का कहर! हाईवे-रेलवे और हवाई यात्रा ठप; बीच रास्ते में फंसे हजारों यात्री
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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