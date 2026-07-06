/मुंबई में अगले तीन दिन जारी रहेगा बारिश का कहर! हाईवे-रेलवे और हवाई यात्रा ठप; बीच रास्ते में फंसे हजारों यात्री

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्र के कई शहरों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. भारी बारिश के कारण मुंबई पानी-पानी हो चुकी है. पिछले तीन दिनों से जारी मुसलाधार बारिश ने शहर को चारों ओर से जाम कर रखा है. सड़क, हवाई और रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर भारी जलभराव और भूस्खलन के बाद यातायात प्रभावित है. बारिश के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि मुंबई आने-जाने वाले हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात रोकना पड़ा. प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद धीरे-धीरे वाहनों की आवाजाही शुरू कराई.
भारी बारिश ने न केवल सड़क मार्ग को प्रभावित किया है, बल्कि इससे रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिससे हजारों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. पुणे से मुंबई आने वाली ट्रेन सेवा को रोकना पड़ा. ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल जैसे इलाकों में भूस्खलन के कारण मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिसको तेजी से हटाने का काम किया जा रहा है. इस कारण रेल सेवा को रोकना पड़ा है.
उधर, गुजरात की ओर से आने वाली कई ट्रेनों को रास्ते में ही रोकना पड़ा, इस कारण कई घंटों तक यात्री रास्ते में ही फंसे रहे. यात्रियों को ट्रेन से निकालकर सुरक्षित तरीके से मुंबई पहुंचाने का काम किया जा रहा है. रेल के साथ सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है.
मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भरा है, जिससे लंबा जाम देखने को मिला. बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं. इस कारण भी वाहनों का आना जाना रुक गया. प्रशासन की ओर से जलभराव को निकालने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं.
मुंबई में बारिश का यह सिलसिला अभी समाप्त नहीं होने वाला है. आईएमडी ने बताया कि अगले दो दिनों तक मुंबई में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. वहीं, बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की गई है. आईएमडी के अनुसार, नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है.
भारी बारिश और जलभाव के कारण मुंबई की रफ्तार थमती नजर आ रही है. लगातार जाम और रास्तों के बंद होने का सबसे बुरा असर आम यात्रियों पर पड़ा है. मुंबई की ओर आने वाले हजारों लोगों को घंटों तक हाईवे और ट्रेनों में इंतजार करना पड़ा. प्रशासन की मदद से पानी की निकासी के बाद लोग धीरे-धीरे यात्रा कर पाए. सबसे अधिक परेशान महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ी, क्योंकि काफी समय तक गाड़ियों और ट्रेनों में फंसे होने के कारण खाने-पीने के सामान की कमी महसूस होने लगी.
सबसे हैरान करने वाली बात रही कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर यह जाम कब खत्म होगा और कब तक वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ पाएंगे. घंटों तक जाम में फंसे रहने के कारण लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए.