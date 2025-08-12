Weather Forecast: खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें मौसम अपडेट

Today Weather Forecast: मॉनसून अपनी पूरी फॉर्म में आया हुआ है. रक्षाबंधन के बाद आज फिर से उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है. तेज बरसात की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी हो गया है.
How will Weather be Today: जुलाई की अपेक्षा अगस्त में मॉनसून उत्तर भारत पर खूब मेहरबान है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने पिछले हफ्ते 2 बार मूसलाधार बारिश देखी. शनिवार को रक्षाबंधन के मौके पर हुई बारिश तो करीब 10 घंटे तक चली, जिसने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए. वैसी ही झमाझम बारिश आज फिर देखने को मिल रही है. सोमवार शाम से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे और उमस ने लोगों के पसीने निकाल रखे थे. उसके बाद देर रात से झमाझम बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अभी तक जारी है.
पूरे सप्ताह झमाझम बारिश के आसार
प्राइवेट मौसम स्काईमेट के मुताबिक, यह पूरा सप्ताह बारिश वाला होने के आसार हैं. इस दौरान दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 12-13 अगस्त को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इसके बाद 14 से 17 अगस्त के बीच मध्यम और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला चल सकता है. साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है. 18 से 20 अगस्त के बीच मॉनसूनी ट्रफ दक्षिण में खिसक जाएगी, जिससे बारिश की तीव्रता और दायरा दोनों कम हो जाएंगे. इस हफ्ते बुधवार तक का तापमान दिन में लगभग 34°-35°C के आसपास रह सकता है. उसके बाद इसमें 2°-3°C की गिरावट आने की संभावना है.
देश के बाकी हिस्सों में क्या हैं हालात?
देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश हुई. कर्नाटक, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में भी बढ़िया बरसात देखने को मिली. सौराष्ट्र-कच्छ, उत्तर पंजाब और उत्तर हरियाणा में हल्की बारिश हुई.मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हिस्सों, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हुई.
अगले 24 घंटे के मौसम की भविष्यवाणी
मौसम एजेंसी के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू-कश्मीर, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक और कोंकण-गोवा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं.
