Weather Update: कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जान लें मंगलवार का मौसम अपडेट
Weather Update: कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जान लें मंगलवार का मौसम अपडेट

16 September 2025 Weather Forecast: इन दिनों मौसम अजब-गजब बना हुआ है. कहीं भारी बरसात बाढ़ का सबब बनी हुई है तो कहीं पर चटखधार धूप लोगों के पसीने निकाल रही है. अब मौसम विभाग ने 16 सितंबर के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:08 PM IST
Weather Update: कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जान लें मंगलवार का मौसम अपडेट

16 September 2025 Weather Forecast in Hindi: मौसम इन दिनों तेजी से करवट बदल रहा है. बादल अब कम दिख रहे हैं और चटख धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है. हालांकि ऐसा नहीं है कि मॉनसून अभी पूरी तरह विदा हो ही गया है. देश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश अब भी जारी है. अगर आप मंगलवार को कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो 16 सितंबर का मौसम अपडेट जरूर जान लें वरना आपको दिक्कत हो सकती है. आइए जानते हैं कि मंगलवार को मौसम कैसा रहेगा. 

उत्तर भारत में छाए रहेंगे आंशिक बादल 

उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 16 सितंबर को ज्यादातर आंशिक बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 32-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23-26 डिग्री के बीच रह सकता है. पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है. इसलिए वहां पर शुष्क मौसम रहेगा. उत्तराखंड में अलग-थलग भारी बारिश हो सकती है. कुल मिलाकर, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर भारत में नमी बनी रहेगी.

मंगलवार को भारी बरसात की चेतावनी

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. तेज बरसात से इन राज्यों में लेकिन बाढ़ और भूस्खलन का खतरा होगा. असम और मेघालय में व्यापक वर्षा होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अलग-थलग बहुत भारी बारिश संभव है. निवासियों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार

पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में 16 सितंबर को बिखरी हुई से व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. महाराष्ट्र में भारी वर्षा जारी रहेगी, जहां अधिकतम तापमान 28-32 डिग्री और न्यूनतम 24-26 डिग्री रहेगा. गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश संभव है, लेकिन वडोदरा जैसे क्षेत्रों में जलभराव का असर हो सकता है. मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. होगी. समुद्री इलाकों में आर्द्रता अधिक रहेगी, इसलिए उमस भरा मौसम अनुभव होगा.

दक्षिण भारत में भी विदाई ले रहा मॉनसून

दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मॉनसून अंतिम चरणों में पहुंच गया है. वहां पर 16 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान 27-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिसमें केरल और तमिलनाडु में भारी उमस रहेगी. ओडिशा में अलग-थलग भारी बारिश हो सकती है. बैंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहेगा. कुल मिलाकर, बारिश धीरे-धीरे कम हो रही है.

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत की तरह आंशिक बादल और हल्की वर्षा होगी. देशभर में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है, लेकिन पूर्वोत्तर और पश्चिम में वर्षा के कारण राहत मिलेगी. आईएमडी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

दिल्ली-एनसीआर में 16 सितंबर को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 16 सितंबर 2025 को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और आर्द्रता का स्तर 70-80% तक हो सकता है. बारिश की खास चेतावनी नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.  यात्रा या बाहरी गतिविधियों के लिए मौसम सामान्यतः अनुकूल रहेगा, लेकिन धूप से बचाव जरूरी है.

