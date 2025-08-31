Monsoon Alert: टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! सितंबर में भी कहर ढहाने वाला है मॉनसून

Latest Weather News in Hindi: अगर आप घूमने या तीर्थांटन के लिए पहाड़ी राज्य में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसे टाल दें. मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जगह पहाड़ भी गिर सकते हैं.
Monsoon Alert and Weather Forecast: पिछले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है. सड़कों और राजमार्गों पर बाढ़, नदियों-नालों का उफान और बांधों से पानी छोड़े जाने से कई इलाकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा. हालांकि, इस दौरान उत्तराखंड बड़े संकट से बचा रहा है. लेकिन, अब 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच उत्तराखंड में खराब मौसम का दौर शुरू हो सकता है. यह बारिश का सिलसिला अगले हफ्ते के मध्य तक भी जारी रह सकता है.
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर बना निम्न दबाव क्षेत्र और उसके साथ चक्रवाती परिसंचरण, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर बढ़ रहा है. यह सिस्टम मॉनसून ट्रफ से जुड़ा है, जो उत्तराखंड की तराई और निचली पहाड़ियों तक खिंच सकता है. इसके साथ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मौसम को और ज्यादा ताकत देगा, जिससे भारी बारिश का दायरा और असर दोनों बढ़ेंगे.
कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील
उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से कुमाऊं मंडल में ज्यादा खतरा रहेगा. तराई और निचली पहाड़ियों (7000 फीट से नीचे) पर असर गहरा होगा. पंतनगर में बीते 24 घंटे में 113 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है. लेकिन रुद्रपुर, उधमसिंहनगर, सितारगंज, काशीपुर और पंतनगर खतरे वाले क्षेत्रों में शामिल हैं.
मध्य पहाड़ियों पर पड़ेगा असर
चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और मुक्तेश्वर जैसे जिलों में भी खराब मौसम का असर दिखेगा. बारिश थमने के बाद भी यहां भूस्खलन, मिट्टी-धसाव और पत्थरों के गिरने का खतरा बना रहेगा.
गढ़वाल में भी सावधानी जरूरी
भले ही कुमाऊं पर ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. यहां भी लोगों को सतर्क रहना होगा. बारिश और बाढ़ से जुड़े खतरे स्थानीय लोगों और पर्यटकों, दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं.
बारिश से मुंबई में बांध-झीलें लबालब
उधर मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने शहर में पानी की कहानी बदल दी है. बीएमसी के मुताबिक, मुंबई की सभी सात झीलें अब 96.16% क्षमता तक भर चुकी हैं, जबकि पिछले साल इसी समय ये 95.36% भरी थीं. 26 अगस्त 2025 सुबह 6 बजे तक इन झीलों में 13,91,854 मिलियन लीटर पानी मौजूद है, जो मुंबई की सालाना जरूरत 14,47,363 मिलियन लीटर के लगभग बराबर है.
मुंबई में 362 दिन का पानी हुआ स्टोर
मुंबई की रोज़ाना सप्लाई 3,850 मिलियन लीटर है (मांग 4,200 मिलियन लीटर). मौजूदा पानी भंडारण से शहर के पास लगभग 362 दिन का पानी सुरक्षित है. यानी इस साल पानी कटौती का कोई संकट नहीं है.
झीलों में 362 दिन का पानी होने से मुंबई इस साल पानी संकट से सुरक्षित है. लेकिन बढ़ती आबादी और बदलते मौसम को देखते हुए लंबे समय की योजना बनाना जरूरी है. फिलहाल, मुंबईकर चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जीवनरेखा झीलें पूरी तरह पानी से लबालब हैं.
दिल्ली एनसीआर में क्या कह रहा है मॉनसून?
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज भी बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है. रिमझिम बारिश के दौर की वजह से तापमान आज भी सामान्य से 2-3 डिग्री कम रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. सितंबर के पहले हफ्ते में 3-4 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है. इसके बाद बादल छंट सकते हैं और लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है.
