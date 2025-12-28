Weather Update: झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा

IMD Weather Forecast on 1 January 2026: नए साल के पहले दिन का मौसम जानने का हर किसी को बहुत क्रेज होता है. इस बार भी लोगों में यह जिज्ञासा है. अब मौसम विभाग ने इससे पर्दा उठा दिया है और बड़ा अलर्ट जारी किया है.
All India Weather Updates New Year 2026: साल 2025 खत्म होते-होते अब ठंड अपने असली तेवर में आने लगी है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में रविवार शाम से ही कोहरा छाना शुरू हो गया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अब अगले 5 दिनों तक लोगों को तेज ठंड और कोहरे का सितम झेलना होगा. इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 20-22 डिग्री और रात न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री तक पहुंच सकता है. घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है. जिसके असर से ट्रैफिक, फ्लाइट्स और ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन 5 दिनो में ठंड की तीव्रता तो बढ़ी रहेगी लेकिन फिलहाल शीतलहर नहीं चलेगी.
कोहरे का कहर करेगा परेशान
IMD के मुताबिक, 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घना कोहरा बना रहेगा. खासकर रात और सुबह के समय सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, जिससे सड़क पर हादसों की संख्या बढ़ सकती है. इस अवधि में यूपी के कई हिस्सों में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं. तापमान में 2-3 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सर्दी का एहसास बरकरार रहेगा.
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आने वाले जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 दिसंबर से 1 जनवरी के के बीच मौसम ठिठुरन भरा रहेगा. इस दौरान ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसकी वजह से ऊंचाई वाले इलाकों के निवासियों को हाड़ गला देने वाली ठंड का अहसास होगा. वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड का असर बढ़ेगा.
ऊंचे पहाड़ी में पड़ेगी हाड़ गला देने वाली ठंड
उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में 29 दिसंबर तक कोल्ड डे का असर रह सकता है. नए साल पर भी घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने से पहाड़ी इलाकों में नए साल पर पर्यटकों का रेला लग सकता है. अगर आप भी इस दौरान टूर का प्लान कर रहे हैं तो मौसम की स्थिति जानकर ही घूमने का प्लान करें.
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी घना कोहरा नए साल तक पीछा नहीं छोड़ेगा. असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में कोहरे से जन-जीवन पर गहरा असर पड़ेगा. बिहार में कोहरे- ठंड का सितम 27-28 दिसंबर के बाद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 1 जनवरी तक ठंड बनी रहेगी. कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति हो सकती है, जिससे यूनतम तापमान गोता लगा जाएगा.
इन इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं
मध्य और दक्षिण भारत की चर्चा करें तो पश्चिमी तट पर मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा. इस दौरान ठंड कम महसूस होगी. वहां पर कोहरे या बारिश की संभावना भी नहीं है. वहीं उत्तर और पूर्वी भारत में घने कोहरे के कारण यात्रा और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है. सफर की तैयारी कर रहे लोगों को कई-कई घंटे की देरी हो सकती है.
