Aaj ka Mausam: बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम अपडेट

Hindi mein Mausam Update: गर्मी और उमस ने लोगों के एक बार फिर पसीने निकालने शुरू कर दिए हैं. आसमान में दिख रहे बादल अब फिर से जोरदार बरसने को तैयार हैं. अगले हफ्ते तक झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं.
21 August 2025 Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के ज़्यादातर हिस्सों में पिछले 24 घंटों में केवल हल्की-फुल्की बारिश हुई है. हालांकि बादल और उमस अब भी बनी हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त में दिल्ली में बारिश का मुख्य कारण मानसून ट्रफ होता है. वर्तमान में यह फीचर दिल्ली से दूर दक्षिण में है. हालांकि आने वाले दिनों में इसके उत्तर की ओर खिसकने और दिल्ली-एनसीआर में बारिश बढ़ाने की संभावना है.
दिल्ली में कब होगी बारिश?
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 22 से 26 अगस्त 2025 के बीच मध्यम दर्जे की रुक-रुक कर होने वाली बारिश देखने को मिलेगी. 23, 24 और 25 अगस्त को वर्षा अधिक तीव्र हो सकती है. खासकर रविवार 24 अगस्त को. दिल्ली में अब तक अगस्त में 259.7 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य 226.8 मिमी से अधिक है. आने वाला यह बरसाती दौर अगस्त के आंकड़े को 300 मिमी के करीब पहुँचा सकता है.
मौसम हो जाएगा सुहावना
इस बारिश से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहाना हो जाएगा. दिन का तापमान गिरकर करीब 31 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. वीकेंड पर राजधानी के निवासियों को लंबे इंतजार के बाद खुशनुमा मौसम का तोहफा मिल सकता है.
देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहा हाल
देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई. तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, पूर्वी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बौछारें पड़ीं.
राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा दर्ज की गई.
पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई.
अगले 24 घंटों में कहां-कहां बरसेंगे बादल?
देश में अगले 24 घंटे मं मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा हो सकती है. दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा संभव है. कोकण व गोवा तथा मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें हो सकती हैं.
छत्तीसगढ़, विदर्भ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है. पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. वहीं तमिलनाडु, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है.
