अगले 12 घंटे में 24 राज्यों में मूसलाधार बारिश, 60 km/h की रफ्तार से आंधी; IMD ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 12 घंटे में देश के 24 राज्यों में बारिश हो सकती है. उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों तक कई इलाकों में बरसात का अनुमान है. वहीं, कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में मंगलवार को मौसम कैसा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान है. पूर्वी भारत के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश होने की संभावना है. पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है. गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, महाराष्ट्र और गोवा में बरसात का अनुमान है. दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. मंगलवार को गुजरात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. महाराष्ट्र और गोवा में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. 25 और 26 सितंबर को पूर्वी हिस्सों में कई जगह बरसात का अनुमान है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 से 27 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 25 से 27 सितंबर के दौरान पूर्वी यूपी में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. पश्चिमी हिस्सों में भी इसी अवधि के दौरान तेज हवाओं के साथ गरज-चमक हो सकती है.
बिहार में 22 सितंबर को मौसम मिला-जुला रह सकता है. IMD ने 21 से 23 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. 22 सितंबर को भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, लेकिन पूरे राज्य में व्यापक बारिश की संभावना नहीं है. 23 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके बाद 24 से 27 सितंबर के दौरान कई इलाकों में बारिश का अनुमान है. 23 और 24 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, 24 और 25 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है.
दिल्ली में मंगलवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है. सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. दोपहर में हवा उत्तर-पूर्व दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. शाम और रात में हवा की रफ्तार घटकर करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है.
हिमाचल प्रदेश में 22 सितंबर को मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने 24 से 27 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है.
IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके चलते हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 24 से 27 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को व्यापक बारिश का अनुमान नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है. इसके प्रभाव से 24 से 27 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 22 सितंबर को राज्य में व्यापक बरसात के संकेत नहीं हैं. अगले दो दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसी अवधि में जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बनने का अनुमान है.
उत्तराखंड में 22 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 21 से 25 सितंबर के बीच अलग-अलग जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है. इसके बाद 26 और 27 सितंबर को कई इलाकों में बरसात होने की संभावना है. 25 से 27 सितंबर के दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है. 26 और 27 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों में उत्तराखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं.