Weather Update: अगले 3 दिन इन राज्यों में दिखेगा बारिश का कहर, कई इलाकों में भरा पानी; IMD का अलर्ट

IMD Prediction For Rainfall: बाढ़-बारिश का कहर देश के कई राज्यों में जारी है. कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बाढ़ (Flood) का पानी लोगों के घरों में घुस गया है. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 20 अगस्त तक कई राज्यों में बारिश (Rainfall) हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान गुजरात (Gujarat), राजस्थान (Rajasthan), महाराष्ट्र (Maharashtra), बिहार (Bihar), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), पश्चिम बंगाल (West Bengal), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और उत्तराखंड (Uttarakhand) में बारिश हो सकती है. हालांकि, बारिश के बाद तापमान (Temperature) में गिरावट आई है.

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 अगस्त को दक्षिण राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं, गोवा और कोंकण के इलाके में 20 तारीख तक बारिश हो सकती है.

i) Isolated very heavy rainfall likely over Konkan & Goa, ghat areas of Madhya Maharashtra and West Madhya Pradesh on 16th; southwest Rajasthan on 17th and over Saurashtra & Kutch on 16th & 17th August, 2022.

