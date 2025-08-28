मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, 31 अगस्त तक डूब जाएंगे ये तमाम शहर?

2025 का मानसून जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रलयकारी बन गया है. भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से किश्तवाड़, कुल्लू, मंडी और उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई हुई है. IMD ने 31 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन हालात गंभीर हैं. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. दिल्ली-एनसीआर में जलभराव, जबकि दक्षिण में केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है. जानें IMD का क्या है अलर्ट.

मानसून की मार: बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार

2025 का मानसून उत्तर भारत में अपने सबसे भयावह रूप में सामने आया है.जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन का कहर बरपाया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 31 अगस्त तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे कई शहरों में जलमग्न होने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. प्रभावित शहरों में जम्मू, श्रीनगर, किश्तवाड़, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, उत्तरकाशी, देहरादून और पिथौरागढ़ शामिल हैं.