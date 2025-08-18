Heavy rains in Kashmir IMD alert landslides cloudbursts: जम्मू और कश्मीर में जारी भारी बारिश ने व्यापक व्यवधान पैदा कर दिया है, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) कई भूस्खलन, अचानक बाढ़ और पत्थर गिरने के कारण बंद हो गया है. श्रीनगर में आईएमडी ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, गंदेरबल, पुलवामा, अनंतनाग, बांदीपोरा, गंदेरबल, शोपियां, कुलगाम, पुंछ, जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, रामबन और डोडा तथा किश्तवाड़ जैसे जिलों के लिए नारंगी और पीला अलर्ट जारी किया है, जो भारी से मध्यम बारिश का संकेत देता है.

आईएमडी ने 19 अगस्त तक की भविष्यवाणी

आईएमडी ने 19 अगस्त की सुबह तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारी से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जिसके जम्मू संभाग के अलग-अलग इलाकों में होने की उम्मीद है, इसके बाद 23-25 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर होने की उम्मीद है. भारी बारिश ने जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ा दिया है. निवासियों और यात्रियों को पहाड़ी इलाकों, जलाशयों, नदियों, नदी तटबंधों और ढीली मिट्टी वाली ढलानों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है.

NH-44 भारी बारिश के कारण बंद

कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44), भारी बारिश के कारण बंद है. इस वजह से रामबन-बनिहाल सेक्टर में शेरबीबी, मेहद, मारोग, मगरकोट, मंकी मोड सहित कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएँ हुई हैं. लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने में बाधा आ रही है और अधिकारियों का अनुमान है कि राजमार्ग को बहाल करने में कई घंटे लग सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम में सुधार और सड़क साफ होने तक यात्रा करने से बचें.

जानें कहां मच सकती है तबाही?

इस क्षेत्र को भारी बारिश के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं. किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में बादल फटने से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, दो घटनाओं में 67 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. आईएमडी ने संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर कश्मीर के कुपवाड़ा, गंदेरबल, कुलगाम, अनंतनाग और जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ जैसे पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, भूस्खलन और पत्थर गिरने के लगातार खतरे की चेतावनी दी है. लगातार हो रही बारिश, खासकर दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में, बचाव कार्यों को जटिल बना रही है. खराब मौसम के कारण 18 अगस्त को जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर में अगले 36 घंटों तक इसी तरह के मौसम की भविष्यवाणी की है.

वारनो जंगल में बादल फटने की खबर

लोलाब कुपवाड़ा के शमशावरी पर्वतीय क्षेत्र के वारनो जंगल में बादल फटने की खबर है. किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. घटनास्थल रिहायशी इलाके से बहुत दूर है.