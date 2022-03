जम्मू-कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की मौत

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर के बरौम इलाके में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस हादसे के वक्त एक चीता हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

#UPDATE | In the Army Cheetah helicopter crash in Jammu and Kashmir, one of the two pilots has lost his life while the other one is injured. More details awaited: Indian Army officials

