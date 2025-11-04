पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती

Bengaluru Woman's Morning Walk Horror: सीसीटीवी और सोशल मीडिया के इस युग में जहां पलक-झपकते तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाते हैं, फिर भी कुछ घटिया लोग कानून या कुटाई से नहीं डरकर महिलाओं से गंदी हरकतें करने लगते हैं. ऐसे मनचलों को पुलिस से भी भय नहीं लगता, इसलिए टीनेजर लड़कियों, युवतियों और महिलाओं को आए दिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यौन हमलों का सामना कर पड़ता है. ताजा मामला बेंगलुरू में सामने आया जहां अपने कुत्ते को सुबह घुमाने निकली महिला को एक शख्स ने आवाज़ दी- 'हेलो मैडम' उसे लगा कि शायद कोई परिचित होगा, जब उसने उधर देखा तो वो वहीं उसे देखकर मास्टरबेशन करने लगा.

'12 बजे का वाकया'

यह घटना इंदिरानगर में सुबह करीब 11.57 बजे हुई जब 33 वर्षीय महिला अपने कुत्ते के साथ सुबह की नियमित सैर पर थी. महिला की शिकायत के मुताबिक 30 साल के आरोपी ब्राउन कलर की पोलो शर्ट और ग्रे ज़िप-अप शॉर्ट्स पहने था, वो अचानक पीछे की तरफ से उसके पास आकर बोला - 'हैलो मैडम' उसने मुड़कर देखा तो वो कपड़े उघाड़कर वहीं उसके सामने हस्तमैथुन करने लगा. महिला फौरन अपने घर की ओर भागी. उसने अपनी बहन को ये बात बताई, उसने अपनी सहेली को बताया फिर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस की दबिश जारी

इंदिरानगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत सार्वजनिक अभद्रता और यौन उत्पीड़न के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है.

