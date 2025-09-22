'उसके सपने बहुत बड़े हैं', शादी खत्म करने के लिए 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में शादी के रिश्ते को खत्म करने के लिए पत्नी ने पति से 5 करोड़ की एकमुश्त रकम की मांग कर डाली. जबकि पेशे से इंजीनियर पति तलाक की एवज में गुजारे भत्ते के लिए 35 से 40 लाख रुपये देने को तैयार था. सुप्रीम कोर्ट ने महिला की 5 करोड़ की मांग को गैरवाजिब माना. 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक विवाद का एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब एक शादी के रिश्ते को खत्म करने के लिए पत्नी ने 5 करोड़  की एकमुश्त रकम की मांग कर डाली. दोनों की शादी को एक साल 2 महीने हुए थे और अभी कोई बच्चा भी नहीं था. वहीं, पेशे से इंजीनियर पति तलाक की एवज में गुजारे भत्ते के लिए 35 से 40 लाख रुपये देने को तैयार था.

'5 करोड़ की मांग पर SC ने उठाया सवाल'

सुप्रीम कोर्ट ने महिला की 5 करोड़ की  मांग को गैरवाजिब माना. कोर्ट ने महिला और उसके पति को सेटलमेंट के लिए  कोर्ट परिसर ने मौजूद मेडिएशन सेंटर जाने की नसीहत दी.  इसके साथ ही कोर्ट ने महिला को चेतावनी दी कि अगर  महिला का यही रुख रहा और वो इसी मांग पर अड़ी रही तो हम ऐसा सख्त आदेश पास करेंगे जो उसे पसंद नहीं आएगा.

'तुम उसे खुश नहीं रख पाओगे'

इस मामले में  पति ने अपनी शादी को बचाने के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए  (restitution of conjugal rights )भी केस दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने पति को नसीहत दी कि तुम महिला को वापस बुलाकर बड़ी गलती कर रहे है. तुम उसे कभी खुश नहीं रख पाओगे. उसके सपने बहुत बड़े है!

दोनों को समझौते से शादी खत्म करने का मौका दिया

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में  महिला और उसके पति को समझौते के लिए  5 अक्टूबर को  सुप्रीम कोर्ट  मेडिएशन सेंटर में पेश होने को कहा है. कोर्ट ने आदेश में इस बात को दर्ज किया कि महिला शादी ख़त्म करने 5 करोड़ की मांग कर रही है, जबकि पति 35-40 लाख देकर शादी और इस मामले में मुकदमेबाजी को ख़त्म करने को तैयार है.

कोर्ट ने आदेश में लिखा कि दोनों की शादी महज एक साल चली. अगर पत्नी का यही मांग कायम रहती तो तो कोर्ट सख्त आदेश पास करेगा. कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि महिला गुजारे भत्ते के लिए वाजिब मांग करेगी ताकि इस मुकदमेबाजी को  खत्म किया जा सके. 5 अक्टूबर को मेडिएशन सेंटर में मीटिंग होने और उस बारे में रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे फिर सुनवाई करेगा. कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा कि क्या दोनों के बीच शादी खत्म करने के मद्देनजर  गुजारे भत्ते की रकम को लेकर सहमति बन पाई है या नहीं.

