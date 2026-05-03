Ex-Major की जीत: हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला

Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड मेजर की पेंशन मामले में आदेश न मानने पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने राशि सैलरी से काटने का निर्देश दिया, यह फैसला अवमानना याचिका पर सुनाया गया.
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Army Pension Dispute: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में रिटायर्ड मेजर की पेंशन से जुड़े मामले में सख्ती दिखाते हुए सेना प्रमुख और रक्षा सचिव पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि यह रकम दोनों अधिकारियों की सैलरी से काटकर याचिकाकर्ता को दी जाए. यह मामला कोर्ट के आदेशों की अवहेलना से जुड़ा है, जिसके चलते रिटायर्ड अधिकारी ने कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की थी. इस मामले में जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह दंडात्मक कार्रवाई जरूरी हो गई.
पुणे निवासी रिटायर्ड मेजर राजदीप दिनकर पांडेर ने अपनी दिव्यांगता पेंशन के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. वर्ष 2012 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद उन्हें लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले इलाके में तैनात किया गया. सेवा के कुछ वर्षों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. मेडिकल जांच में ‘सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलरिस’ नामक बीमारी का पता चला. इस बीमारी में मूत्राशय में छोटी-छोटी गांठें बन जाती हैं. अकसर पेशाब में संक्रमण की वजह से यह होता है. इस बीमारी के कारण उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा. लगातार इलाज के बाद उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया गया. वर्ष 2022 में उन्हें इसी स्थिति में सेवा से मुक्त कर दिया गया, जबकि उनकी दिव्यांगता लगभग 15 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी. इसके बावजूद उनकी दिव्यांग पेंशन की अर्जी खारिज कर दी गई, जिससे विवाद और गहरा गया.
मामला सशस्त्र बल अधिकरण तक पहुंचा, जहां ट्राइब्यूनल ने माना कि बीमारी और सर्जरी सेवा के दौरान हुई थी. ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत अधिक माना जाना चाहिए था और उन्हें पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया.
केंद्र सरकार ने ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद भी आदेश लागू नहीं होने पर रिटायर्ड मेजर ने अवमानना याचिका दायर की.
30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर देने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया, जो न्यायालय की अवमानना है. इसी आधार पर कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि संबंधित अधिकारियों की सैलरी से काटकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी जाए. यह फैसला सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है.
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है, चाहे मामला कितना भी उच्च पद के अधिकारियों से क्यों न जुड़ा हो. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है.
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